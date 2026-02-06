Habertürk
        Emine Erdoğan'dan 6 Şubat depremlerinin yıl dönümüne ilişkin paylaşım

        Emine Erdoğan'dan 6 Şubat depremlerinin yıl dönümüne ilişkin paylaşım

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde yaptığı paylaşımda, "O gün nasıl tek yürek olduysak bugün de omuz omuza şehirlerimizi ayağa kaldırıyoruz" diyerek birlik ve dayanışma vurgusu yaptı ve depremde hayatını kaybedenleri rahmetle anıp yakınlarına sabır diledi

        Giriş: 06.02.2026 - 23:27 Güncelleme: 06.02.2026 - 23:27
        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 6 Şubat depremlerinin yıl dönümüne ilişkin, "O gün nasıl tek yürek olduysak, bugün de yıkılan şehirlerimizi omuz omuza ayağa kaldırıyoruz. Gönülden inanıyorum ki milletçe birlik oldukça, birbirimizin derdine şifa oldukça aşamayacağımız hiçbir engel yoktur." ifadelerini kullandı.

        Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda üç yıl önce, 6 Şubat sabahı tarifsiz bir acıyla sarsıldıklarını belirtti.

        Hayaller, yuvalar ve umutlar yıkılırken enkazdan yalnızca hüznün değil, asrın birlikteliğinin de yükseldiğine dikkati çeken Erdoğan, "#TürkiyeminGücüneBak" etiketini kullandığı paylaşımında şunları kaydetti:

        "Devletimizin ve milletimizin el ele verdiği bu zorlu süreçte tanımadığı bir can için nefesini tutan, lokmasını, duasını paylaşan tüm yüce gönüllerin varlığıyla yeniden umut dolduk. O gün nasıl tek yürek olduysak, bugün de yıkılan şehirlerimizi omuz omuza ayağa kaldırıyoruz. Gönülden inanıyorum ki milletçe birlik oldukça, birbirimizin derdine şifa oldukça aşamayacağımız hiçbir engel yoktur. Depremde kaybettiğimiz tüm canlarımızı rahmetle anıyor, ailelerine ve sevdiklerine sabır diliyorum."

        FOTO: AA

        #Emine Erdoğan
        #6 şubat paylaşımı
        #haberler
