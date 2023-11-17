Emine Erdoğan'dan Gazze için acil ateşkes çağrısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Gazze'de derhal ateşkes ilan edilmesi ve insani yardımların sağlanması için uluslararası toplumu harekete geçmeye çağırıyoruz" açıklamasında bulundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

Dünyanın her bölgesinden lider eşleri ve ülke temsilcileri olarak seslerimizi “Filistin İçin Tek Yürek Lider Eşleri Zirvesi” vesilesiyle İstanbul’da birleştirdik.

Gazze’de derhal ateşkes ilan edilmesi ve insani yardımların sağlanması için uluslararası toplumu harekete geçmeye çağırıyoruz.

Her vicdan sahibi insanı, bu küresel çağrımıza destek vermeye davet ediyoruz.

Dünyanın her bölgesinden lider eşleri ve ülke temsilcileri olarak seslerimizi “Filistin İçin Tek Yürek Lider Eşleri Zirvesi” vesilesiyle İstanbul’da birleştirdik.



Gazze’de derhal ateşkes ilan edilmesi ve insani yardımların sağlanması için uluslararası toplumu harekete geçmeye… pic.twitter.com/XDO50f0ior — Emine Erdoğan (@EmineErdogan) November 17, 2023

Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir