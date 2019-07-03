Oğlunu kucağında bir an olsun indirmedi

Güzel oyuncu Emine Ün ve kızı Duru Kınay, geçtiğimiz gün bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Anne-kız baş başa yemek yedikten sonra alışveriş merkezinde kısa bir alışveriş turu yapmayı da ihmal etmedi. Kızı ile birlikte

Barselona tatilinden dönen Emine Ün, "Duru'nun okul kaydı vardı. O yüzden döndük. Bu hafta kayıt işlemleri ile ilgileneceğiz, sonrasında da kısmetse Çeşme'ye tatile gideceğiz" açıklamasında bulundu.

Yeni sezonda tekrar müzikal oyunu ile sahnelerde olacağını söyleyen Emine Ün, "Gelen televizyon teklifleri oldu fakat içime sinen, beni heyecanlandıran bir proje olmadığı için kabul etmedim. Yeni sezonda tekrar müzikal oyunumuz ile sahnelerde olmaya devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.