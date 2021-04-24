KANSER TEŞHİSİ KONMUŞTU

Tolga Karakaş'a 2015 yılında tiroid kanseri teşhisi konmuştu. O dönem eşini bir an olsun yalnız bırakmayan Ün, "İyileşecek benim kocam... Bana yaşattığı masal hiç bitmeyecek... O benim eşim, dostum, arkadaşım, yoldaşım, hayatımın parçası, aşkım, canım kocam... Bugün zor bir gün ikimiz için de ama atlatacağız. Biz bunun da üstesinden geliriz. Elin elimde, gözlerim gözlerinde olduğu sürece hiçbir şey olmaz bize. Nazar değdi. Kısa bir süre önce doktorlar tiroid kanseri dedi ve hemen ameliyat... Her şey insanlar için tabi ama Allah yanımızda biliyorum. Bu arada bize moral veren, duyup bizi arayan, yanımızda olan tüm sevdiklerimize, dostlarımıza da çok ama çok teşekkür ederiz, böyle günlerde yüzümüzü gülümsettiğiniz için... Aşkım seni çok seviyorum" demişti.