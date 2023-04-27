Emine Ün: Kızım oyuncu olmayacak

"EVLİLİK İŞİ KISMET"



Ayk Karakulakyan ile aşk yaşayan ünlü oyuncu muhabirlerin evlilik sorularını, "Çok tatlı ilişkimiz var. Allah nazarlardan korusun, birbirimizi seviyoruz. Nazardan korktuğum için çok dile getirmiyorum. Arada sırada dayanamayıp, sosyal medyada paylaşım yapıyorum. Birbirimize saygılı ve anlayışlı bir ilişkimiz var. Ömür boyu böyle sürsün. Evlilik işi ise kısmet, o yüzden büyük konuşmamak lazım. Önemli olan imza değil. Önemli olan beraber yaşadığın süreçte mutlu olmak" şeklinde cevapladı.