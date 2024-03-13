Eminem kimdir, kaç yaşında? Eminem’in hayatı ve biyografisi

İnternet üzerinde en çok sorulan soruların başında “Eminem kimdir?” sorusu gelir. Asıl ismi Marshall Bruce Mathers olan Eminem, 17 Ekim 1972 yılında doğan bir Rap sanatçısıdır. Sahne adı Eminem olan sanatçı, ikinci olarak “Slim Shady” olarak bilinir. Eminem, aynı zamanda Grammy ve Akademi ödüllü bir aktör ve yapımcıdır.

EMİNEM KAÇ YAŞINDA?

Hayranları, “Eminem kaç yaşında?” sorusunun cevabını merak eder. Marshall Bruce Mathers, 1972 yılında Amerika’da doğmuştur. Sahne adı Eminem olan sanatçının yaşı 52’dir. Zorlu yaşamıyla ve buna tezat başarılı kariyer hayatıyla bilinen Eminem’in ilk albüm çıkardığı yıl ise 1996’dır.

REKLAM

EMİNEM NERELİ?

Aklınızdan “Eminem nereli?” sorusu geçiyorsa bunun için paragrafı okumaya devam edebilirsiniz. Eminem, Missouri’de dünyaya gözlerini açmıştır. Marshall Bruce Mathers (Eminem) Missouri- Amerika Birleşik Devleti’nde doğmuştur.

EMİNEM HAYATI

Eminem hayatı hayranlarının oldukça dikkatini çeker. Deborah Mathers ve Marshall Bruce Mathers’in oğulları olarak St. Joseph Missouri’de dünyaya gelen şarkıcı, daha ilk çocukluk yıllarında hayat mücadelesine babasının evi terk etmesiyle başlamıştır. 20’li yaşlarına kadar annesiyle göçebe bir hayat yaşayan sanatçı, 14 yaşında “M&M” takma adıyla Rap hayatına amatör olarak başlangıç yapmıştır. Ancak 9. Sınıfta iki kez üst üste kalınca okul hayatını 17 yaşında bırakmıştır.

EMİNEM KARİYER HAYATI

REKLAM

Eminem, 1995 yılında ilk teklisini çıkararak “Soul Intent” aslı Hip- Hop grubuna katılmıştır. O dönemde Lincoln Lisesi’nde okuyor olmasına rağmen şehrin diğer ucundaki Osborn Lisesi’nde düzenlenen rap yarışmalarına katılmıştır. Böylece gün geçtikçe yer altı Hip- Hop dünyası tarafından tanınmış ve onaylanmıştır.

Mathers, 1992 yılına kadar Mark ve Jeff Bass kardeşlerin yönetiminde olan FBT Productions bünyesinde müzik hayatına devam etmiştir. Bunu yaparken diğer yandan bir restoranda aşçılık ve bulaşıkçılık üzerine çalışmıştır. İlk albümünü ise 1996 yılında “Bassment” isimli bir stüdyoda kaydetmiştir. Burada kaydedilen “Infinitive” isimli albüm, bağımsız plak şirketi olan Web Entertainment tarafından piyasaya sürülmüştür.

Mathers, daha sonra bu albümü aşağıdaki sözlerle yorumlamıştır:

"Açıkçası, o zamanlar gençtim ve başka rapçilerden etkiledim. Nas ve AZ'yi taklit ettiğim yönünde birçok eleştiri aldım. Infinite, tarzını ve nasıl bir ses istediğini bulmaya çalışan bendim. O büyüyen bir evreydi. Infinite sadece bir egzersizmiş gibi hissettim."

REKLAM

Sanatçı, daha sonra kendi gibi bir rap sanatçısı olan Royce da 5'9" ile birlikte “Bad Meets Evil” isminde bir grup kurmuştur. Burada “The Slim Shady EP” albümünü çıkaran sanatçı, bir yer rapçisi olan Cage’in fikir ve müzik stilini çalmakla suçlanmıştır. Sanatçı, ilgili rapçi ile görüşerek ona bir broşür (albümünün çıkış partisine Insane Clown Posse'un katılacağı yazıyordu.) verdi. Ancak Bruce bunu kabul etmemiştir. Çünkü Mathers grubuna ait bir ismi böyle kullanmak üzerine herhangi bir izin almamıştır. Fakat Eminem bunu kişisel algıladı ve radyo röportajları esnasında gruba sözlü saldırıda bulunmuştur. Uzun bir süre ikili arasındaki çatışmalar devam etmiştir.

KARİYERİNİN GELİŞİMİ

1997 yılında Rap Olimpiyatları’nda 2. olan şarkıcı, Interscope Records CEO’sunun demo kaydı isteme talebiyle karşılaşmıştır. CEO, demo kaydını Dr. Dre’ye vermiştir ve bu olay sonra Dre, Eminem’i yanına alma teklifi yapmıştır. Ardından Eminem ve Dr. Dre, The Slim Shady LP için çalışmalar yapmaya başlamıştır.

SANATÇININ DİSKOGRAFİSİ

Aşağıda Eminem’in çıkardığı stüdyo albümlerinin listesini bulabilirsiniz;

Infinite (1996)

The Slim Shady LP (1999)

The Marshall Mathers LP (2000)

The Eminem Show (2002)

Encore (2004)

Relapse (2009)

Recovery (2010)

The Marshall Mathers LP 2 (2013)

Revival (2017)

EMİNEM’İN ALDIĞI ÖDÜLLER