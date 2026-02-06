Eminönü’nde banka soygunu!
Eminönü'nde bir bankayı soyan kimliği belirsiz şüpheli, yaklaşık 112 bin lirayla kaçarken; polis ekipleri zanlının yakalanması için çalışma başlattı.
Eminönü'nde bir bankaya kimliği belirsiz kişi tarafından soygun gerçekleştirildi. Soygunda yaklaşık 112 bin lira çaldığı öğrenilen şüpheli kaçtı.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
