        Eminönü'nde banka soygunu!

        Eminönü’nde banka soygunu!

        Eminönü'nde bir bankayı soyan kimliği belirsiz şüpheli, yaklaşık 112 bin lirayla kaçarken; polis ekipleri zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.02.2026 - 19:38 Güncelleme: 06.02.2026 - 19:38
        Eminönü'nde banka soygunu!
        Eminönü'nde bir bankaya kimliği belirsiz kişi tarafından soygun gerçekleştirildi. Soygunda yaklaşık 112 bin lira çaldığı öğrenilen şüpheli kaçtı.

        İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

