Emirhan'ı öldüren ehliyetsiz sürücü ağır cezada yargılanacak!

DHA'nın haberine göre mahkeme, önceki duruşmada savcının verdiği mütalaa doğrultusunda eylemin 'olası kastla öldürme' suçunu oluşturup oluşturmayacağına ilişkin delillerin takdiri ve değerlendirme görevinin üst mahkeme olan ağır ceza mahkemesine ait olduğuna hükmederek dosyayı ağır ceza mahkemesine gönderdi.

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde ehliyetsiz sürücü Arzu Döş'ün (39), kullandığı otomobille Emirhan Çoğalan'a (2) çarpıp park halindeki servis otobüsüne sıkıştırarak ölümüne neden olduğu kazayla ilgili açılan davada, Karşıyaka 1'inci Asliye Ceza Mahkemesi görevsizlik kararı verdi.

Ehliyetsiz sürücü Arzu Döş

KALDIRILDIĞI HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Karşıyaka´da oturan Saadet ve Mustafa Çoğalan (35) çiftinin oğulları Emirhan'a, geçen yıl 27 Mayıs'ta, evlerinin önündeki kaldırımda akülü arabasıyla oynarken, ehliyetsiz sürücü Arzu Döş'ün manevra yaptığı otomobil çarptı. Otomobille kaldırımda park halindeki İbrahim Dal'a (50) ait servis otobüsünün arasında sıkışan Emirhan, kaldırıldığı hastanede öldü. Kazanın ardından tutuklanan Döş, 44 gün sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Hazırlanan bilirkişi raporunda, Emirhan'ın da kusurlu olduğu belirtildi. Raporda, Emirhan'ın 'yayalar, taşıt yolunu yaya ve okul geçidiyle kavşak giriş ve çıkışlarından karşıya geçmek zorundadır' hükmünü ihlal ettiği görüş ve kanaatine varıldığı açıklandı. DHA'nın haberi sonrası Emirhan'ın kusurlu bulunması kararı tepki topladı.

Olayla ilgili iddianame hazırlandı. Bilirkişi raporunun aksine iddianamede Emirhan'ın kusurlu bulunduğuna yer verilmedi. Ehliyetsiz sürücü Döş'ün yanı sıra servis otobüsünün sahibi İbrahim Dal da iddianamede sanık olarak yer aldı. Her 2 sanık için 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istendi.