Emlak Vergisi ödeme tarihleri: Emlak Vergisi ne zaman ve ne kadar ödenir?
Gayrimenkul sahiplerini yakından ilgilendiren emlak vergisi ödeme dönemi başladı. 2025 yılında vergi tutarları artırıldı. Bina, arsa ve araziler için hesaplanan bu vergi, her yıl olduğu gibi iki taksit halinde ödenebiliyor. İlk taksit ödemelerinde sona yaklaşılırken, ikinci taksit döneminin ne zaman başlayacağı da merak ediliyor. Peki, emlak vergisi ne zaman ve ne kadar ödenir? İşte emlak vergisi 1. ve 2. taksit ödemeleri hakkında bilgiler...
2025 yılı emlak vergisi ödeme takvimi belli oldu. Her yıl mart ayında başlayan ilk taksit ödemeleri için süre daralıyor. Yeniden değerleme oranına bağlı olarak bu yıl yeniden hesaplanan vergiler, gayrimenkul sahiplerini doğrudan etkiliyor. İkinci taksit ödemelerinin başlayacağı tarih ise şimdiden araştırılıyor. İşte güncel bilgiler...
EMLAK VERGİSİ NE ZAMAN ÖDENİR?
Emlak vergisi, taşınmaz mal sahiplerinin her yıl düzenli olarak ödemesi gereken bir vergidir. Bu vergi, iki taksit halinde tahsil edilir. İlk taksit ödeme dönemi 1 Mart'ta başlar ve 31 Mayıs'a kadar devam eder. İkinci taksit ise 1 Kasım'da başlar ve 30 Kasım'a kadar ödenmelidir.
EMLAK VERGİSİ NE KADAR 2025?
Hesaplanan vergi değerine göre emlak vergisi tutarları şöyle olacak:
Büyükşehirlerde; mesken binde 2, iş yeri binde 4, arsa binde 6, arazi binde 2 oranında ödeniyor,
Diğer illerde; mesken binde 1, iş yeri binde 2, arsa binde 3, arazi bine 1 olarak yatırılacak.
2024 yılı ve öncesinde mesken sahibi olan bir kişinin ödeyeceği emlak vergisi tutarı hesaplaması şöyle:
*Konutun 2024 yılına ait emlak vergi değeri 700.000,00 TL
*2024 yılına ait yeniden değerleme oranının yarısı (%43,93/2=) - %21,965
*Meskenin 2025 yılı emlak vergi değeri [1+(1x2)] 853.755,00 TL
*Verginin tahakkukunda esas alınacak emlak vergisi değeri 853.000,00 TL'dir.
EMLAK VERGİSİ NASIL ÖDENİR?
Emlak vergisi ödemeleri, mülk sahipleri tarafından çeşitli kanallar aracılığıyla yapılabilir. Bu ödemeler; Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet sitesi, e-Devlet sistemi, bankaların mobil uygulamaları veya internet bankacılığı üzerinden kolayca gerçekleştirilebilir. Ayrıca, dileyenler doğrudan vergi dairelerine giderek de ödeme işlemlerini tamamlayabilirler.