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        Emlak Vergisi ödeme tarihleri 2025: Emlak Vergisi son ödeme tarihi ne zaman ve nasıl ödenir?

        Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde bulunan arsa, arazi ya da evlerin mülk sahipleri ya da arsa sahiplerini yakından ilgilendiren Emlak Vergisi ödeme tarihleri araştırılıyor. Emlak vergisi, taşınmaz mal sahiplerinin her yıl düzenli olarak ödemesi gereken bir vergidir. Bu vergi, iki taksit halinde tahsil edilir. Peki Emlak Vergisi son ödeme tarihi ne zaman ve nasıl ödenir?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.04.2025 - 15:42 Güncelleme: 10.04.2025 - 15:42
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        Emlak vergisi ödeme tarihi nisan ayı içerisinde araştırılıyor. Konut, bina, arsa ve iş yeri gibi gayrimenkul sahipleri, birinci taksit ödemelerine 1 Mart’ta başlamıştı. Peki, 2025 Emlak Vergisi son ödeme tarihi ne zaman ve nasıl ödenir?

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        EMLAK VERGİSİ NE ZAMAN ÖDENİR?

        Emlak vergisi, taşınmaz mal sahiplerinin her yıl düzenli olarak ödemesi gereken bir vergidir. Bu vergi, iki taksit halinde tahsil edilir. İlk taksit ödeme dönemi 1 Mart'ta başlar ve 31 Mayıs'a kadar devam eder. İkinci taksit ise 1 Kasım'da başlar ve 30 Kasım'a kadar ödenmelidir.

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        EMLAK VERGİSİ NE KADAR 2025?

        Hesaplanan vergi değerine göre emlak vergisi tutarları şöyle olacak:

        Büyükşehirlerde; mesken binde 2, iş yeri binde 4, arsa binde 6, arazi binde 2 oranında ödeniyor,

        Diğer illerde; mesken binde 1, iş yeri binde 2, arsa binde 3, arazi bine 1 olarak yatırılacak.

        2024 yılı ve öncesinde mesken sahibi olan bir kişinin ödeyeceği emlak vergisi tutarı hesaplaması şöyle:

        *Konutun 2024 yılına ait emlak vergi değeri 700.000,00 TL

        *2024 yılına ait yeniden değerleme oranının yarısı (%43,93/2=) - %21,965

        *Meskenin 2025 yılı emlak vergi değeri [1+(1x2)] 853.755,00 TL

        *Verginin tahakkukunda esas alınacak emlak vergisi değeri 853.000,00 TL'dir.

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        EMLAK VERGİSİ NASIL ÖDENİR?

        Emlak vergisi ödemeleri, mülk sahipleri tarafından çeşitli kanallar aracılığıyla yapılabilir. Bu ödemeler; Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet sitesi, e-Devlet sistemi, bankaların mobil uygulamaları veya internet bankacılığı üzerinden kolayca gerçekleştirilebilir. Ayrıca, dileyenler doğrudan vergi dairelerine giderek de ödeme işlemlerini tamamlayabilirler.

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