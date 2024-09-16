Emmy Ödülleri'nin kırmızı halısından böyle geçildi
76. Emmy Ödülleri'ni kazananlar belli oldu. Los Angeles'da düzenlenen törende ödüller kadar kırmızı halı görünümleri de ilgi gördü
76. Emmy Ödülleri, Los Angeles'taki Peacock Tiyatrosu'nda televizyon dünyasının en büyük isimlerini bir araya getirdi.
Selena Gomez
Geçtiğimiz yıl aktörler ve yazarların grevi nedeniyle ocak ayına ertelenen ödül töreni, bu yıl normal tarihine geri döndü. Gecenin kırmızı halısı nispeten sade görünümlere sahne oldu.
Anna Sawai
Birçok katılımcı koyu renkte, yerleri süpüren elbiseler ve klasik silüetler tercih etti. Ancak Meryl Streep, Rita Ora ve Eiza González, pembe rengini tercih ederek geceye renk kattı. İşte 76. Emmy Ödülleri'nin kırmızı halısından kareler...
Meryl Streep
Eiza Gonzalez
Rita Ora
Naomi Watts
Desi Lydic
Ella Pernell
Sofía Vergara
Jennifer Aniston
Elizabeth Debicki
Dakota Fanning