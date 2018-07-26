İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, FETÖ, PYD ve PKK suç örgütleri adına suç işlemekten dolayı tutuklu durumda bulunan ve dün Kırıklar F Tipi Cezaevinden adli kontrol şartıyla tahliye edilip cezasına ev hapsinde devam eden ABD’li Papaz Andrew Brunson’un oturduğu sokağa gitti.

Aşkın, sokakta görev yapan emniyet görevlilerinden bilgi aldıktan sonra Brunson’un evinin olduğu sokaktan ayrıldı. Öte yandan Brunson’un yakınlarının papazı ziyaretleri de sürüyor.

Evin çevresinde büyük bir güvenlik önlemi alınırken, ziyaretçiler de görevliler tarafından didik didik aranıyor.

KOSNETT EVİNDE ZİYARET ETTİ

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Philip Kosnett, İzmir'de, terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği, casusluk yaptığı iddiasıyla hakkında 35 yıl hapis cezası istenen ve tutukluluğu "sağlık sorunları" dikkate alınarak ev hapsine çevrilen ABD'li din adamı Andrew Craig Brunson'ı evinde ziyaret etti.

Brunson'un evinde yarım saat kalan Kosnett, çıkışta gazetecilere yaptığı açıklamada, Andrew Craig Brunson hakkındaki tutukluluk kararının ev hapsine çevrilmesini memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

Brunson ve eşinin tahliye kararına sevindiklerini aktaran Kosnett, "Biraz önce Brunson ve eşini ziyaret ettim. Şimdi onların yanından geliyorum. Papaz Brunson hapisten çıktı ve şu an eşiyle buluştu. Bizim açımızdan ABD tarafı konuya dün açıklık getirmişti. Biz, bu adımın atılmasını memnuniyetle karşıladık." diye konuştu.

Tutukluluğun ev hapsine çevrilmesini kesintiye uğramış bir adım olarak değerlendirdiklerini ifade eden Kosnett, "Biz papaz Brunson özgür bir adam olana kadar çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Bu arada ABD'li papaz Brunson'ın ev hapsine alındığı adres ve çevresinde de geniş güvenlik önlemleri dikkati çekiyor.

Polis ekiplerinin eve giriş çıkışlarda kimlik kontrolü yaptığı görüldü.

İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesince sağlık sorunları nedeniyle "konutunu terk etmekten yasaklanması, elektronik kelepçe veya buna imkan sağlayacak teknik cihaz ve donanımlarla" yurt dışına çıkış yasağı uygulanmasına karar verilerek tahliyesi kararlaştırılan Brunson, dün saat 18.00'de İzmir 2 Nolu F Tipi Ceza İnfaz Kurumu'ndan alınarak Konak ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'ndeki evine polis ekipleri eşliğinde getirilmişti.

Terör örgütleri FETÖ ve PKK adına 9 Aralık 2016'da suç işlediği iddiasıyla tutuklanan ABD'li papaz Brunson hakkında İzmir Cumhuriyet Savcısı Berkant Karakaya tarafından hazırlanan iddianamede, din adamı görüntüsü altında söz konusu terör örgütleri adına suç işlediği ve genel stratejileri kapsamında eylem birlikteliği içinde olduğu, örgütlerin amaçlarını bilerek ve isteyerek iş birliği yaptığı belirtilmişti.

Brunson'ın FETÖ'nün üst düzey mensupları ile kod isimlerini bilerek görüştüğü, bu kapsamda örgütün sözde eski Ege bölgesi imamı ve firari Bekir Baz ve yardımcısı Murat Safa ile hakkında "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasından dava açılan tutuklu sanık Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Başkanı Taner Kılıç ile görüşmeler yaparak strateji belirlediği iddia edilmişti.

Brunson'ın ABD'li bir askere gönderdiği 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin başarısız olmasından üzüntü duyduğuna ilişkin mesaj içeriklerine yer verilen iddianamede, cep telefonundaki "Türkleri sallayacak bazı olayları bekliyorduk. İsa'ya dönmek için gerekli koşullar oluştu. Darbe teşebbüsü bir şoktu. Birçok Türk geçmişte de olduğu gibi askeriyeye güvendi ancak bu sefer çok geçti. Ve darbe teşebbüsünden sonra bu başka bir sallama. Sanırım olaylar daha da kötüye gidecek. Sonunda biz kazanacağız." mesajı da dosyaya eklenmişti.

Teknik incelemede de sanık Brunson'ın, görüşmediğini öne sürdüğü FETÖ'nün sözde Ege bölge imamı firari sanık Bekir Baz ile birbirlerine çok yakın yerde 293 kez GSM sinyali de tespit edilmişti.

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