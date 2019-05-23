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Emrah Serbes kimdir? Emrah Serbes'e 13 yıl 4 aylık hapis cezası!

İzmir'de, trafik kazası sonucu 3 kişinin ölümüne neden olmak suçundan 13 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılan yazar Emrah Serbes'in temyiz incelemesi duruşmalı yapıldı. Yargıtay, trafik kazası sonucu üç kişinin ölümüne neden olan yazar Emrah Serbes'e verilen 13 yıl 4 aylık hapis cezasını onadı. Peki Emrah Serbes kimdir, kaç yaşında ve nerelidir?

Emrah Serbes

22 Eylül 2017'de İzmir-Aydın otoyolunda arkadaşı Kenan Doğru ile yolculuk yaparken kendi kullandığı araçla trafik kazası geçirdi ve kazaya karışan diğer araçta aynı aileden 2 kişi öldü. Olay sonrasında kazayı arkadaşı Kenan Doğru üstlendi ve medyada Emrah Serbes'in adı geçmedi. Emrah Serbes, 28 Eylül 2017 tarihinde sosyal medya hesabından kazayı kendisinin gerçekleştirdiğini ve tutuklanan arkadaşı Kenan Doğru'nun suçsuz olduğunu itiraf etti.

İtirafın ardından Torbalı Adliyesi'ne ifade vermeye giden Emrah Serbes tutuklandı, Kenan Doğru serbest bırakıldı. Olay yeri tutanağına göre Emrah Serbes kusurluydu ve kazadan sonra 112'yi aramadıkları, sağlık kontrolünü kabul etmedikleri tespit edildi. Aracının arka koltuğunda veya aracın yanında içki şişesi bulunduğu iddia edildi. 12 Temmuz 2018'de yargılandığı davanın üçüncü duruşmasında 13 yıl 4 ay hapis cezasına mahkum edildi.

EMRAH SERBES KİMDİR?

Emrah Serbes, 27 Ocak 1981 yılında Yalova'da doğmuş Türk yazar ve senaristtir.

Hayatı

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi'nin, tiyatro bölümünün, tiyatro tarihi ve teorisi anabilim dalından mezun oldu.

Zaman zaman Birgün gazetesi için söyleşiler yaptı, Radikal 2 için tiyatro eleştirileri yazdı. Hayvan dergisinin Ankara temsilciliğini yaptı. Bu dergide Ahmet İnam ve Cengiz Güleç ile düzenli olarak gerçekleştirdiği sohbetleri "Şen Profesörler: Metaforla Saadet Olmaz" (Say Yayınları, 2006) adıyla kitaplaştırdı. "Her Temas İz Bırakır" adlı ilk romanı ve "Son Hafriyat" isimli ikinci romanı İletişim Yayınları'ndan yayınlandı. "Her Temas İz Bırakır" romanı Almanca'ya tercüme edildi.

Emrah Serbes'in ilk öykü kitabı "Erken Kaybedenler", haziran 2009 itibarıyla kitapçı raflarındaki yerini aldı.

Emrah Serbes'in ilk iki romanının kahramanı "Behzat Ç." aynı isimle televizyon dizisi olarak uyarlandı. Yazar, polisiye türündeki dizinin 10 bölümününün senaryosunu da yazdı.

Behzat Ç. karakteri. 2011 yılında "Behzat Ç. Seni Kalbime Gömdüm" başlığıyla sınemaya da uyarlandı. Aynı yıl 48'inci Antalya Film Festivali'nde ilk kez seyirci karşısına çıkan filmin senaryosunu da Emrah Serbes yazdı.

"Hikâyem Paramparça" başlıklı kitabında aforizmalar ve hayata dair düşüncelerini okurlarına aktardı. 2014 yılında "Deliduman", 2016 yılında "Müptezeller" isimli romanları yine İletişim Yayınları tarafından yayımlandı.

"Ot" ve "Kafa" dergilerinde kısa hikâyeleri yayımlandı.

Eserleri

Metaforla Saadet Olmaz (2006)
Her Temas İz Bırakır (2006)
Son Hafriyat (2008)
Erken Kaybedenler (2009)
Hikayem Paramparça (2012)
Deliduman (2014)
Müptezeller (2016)
Behzat Ç. - 10. Yıl Özel Baskısı (2016)
Üst Kattaki Terörist (2016 - Resimleyen: İlban Ertem

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