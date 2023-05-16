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Emre Belözoğlu'dan Arda Güler'e büyük övgü: Avrupa'nın en iyilerinden...

Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, İtalyan basınına yaptığı açıklamada, Arda Güler'in şimdiden Avrupa'nın en iyi orta saha oyuncularından biri olduğunu söyledi

Emre Belözoğlu'dan Arda Güler'e büyük övgü: Avrupa'nın en iyilerinden...
İHA

Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Inter ile Milan arasında oynanan Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçının ardından İtalyan basınına açıklamalarda bulundu. Inter'in 2-0'lık üstünlüğü ile sonuçlanan karşılaşmayı oğluyla beraber San Siro Stadı’nda izleyen Belözoğlu, "Kalbim hala Inter'de. Tribünde eski bir futbolcu olan ben ve yeni bir taraftar, yani oğlum olacak" dedi.

2001-2005 yılları arasında Inter forması giyen Emre Belözoğlu, Milan ile oynanan 2003 yılındaki Şampiyonlar Ligi yarı final maçları ile ilgili, "22 yaşındaydım, çocuktum ve kaybettiğimde hep ağlardım. Elendikten sonraki sahneyi çok iyi hatırlıyorum: soyunma odasında doktorla birlikte oturmuş, en az 15 dakika boyunca gözyaşları içinde ağlamıştım. Birkaç şans yakalamıştık ama sonra ikili averaj ve deplasman golü kuralı... Bu yüzden kaybettik. Rövanş maçında çok iyi oynadık ama bazen biraz şansa ihtiyacınız oluyor. Milan güçlüydü ama biz de ikinci maçta iyi oynadık" diye konuştu. 2003'te Manchester'daki finale çıkmaları durumunda kupayı kazanabileceklerini ifade eden Emre, "Cuper ve o takımla kesinlikle kazanırdık. O yıllarda Serie A, NBA gibiydi, herkes İtalya'ya gelmek istiyordu. Şimdi durum böyle değil ama hala çok güçlü oyuncular var" ifadelerini kullandı.

Inter ile Milan arasında oynanan Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçı ile ilgili görüşlerini de paylaşan Emre, "Akıllıca oynayan agresif bir Inter gördüm. İki takımın da bir oyun planı vardı ama Inzaghi'ninki daha etkiliydi. Milan ikinci yarıda daha fazla şey yapmaya çalıştı ama Inter daha organizeydi ve ilk golden sonra 3-4 benzer şans yakaladı, Inzaghi'nin takıma saldırmak için gerekli araçları verdiğini görebilirsiniz" dedi. Belözoğlu, Hakan Çalhanoğlu'nun performansı ile ilgili ise "Büyük oyuncular için bu tür durumlar o kadar da karmaşık değildir. Öte yandan, Inter'e imza attığında bu derbi senaryolarını öngörmüştü ve aslında fiziksel ve zihinsel olarak hazır olduğunu kanıtladı. Çok iyi oynadı" şeklinde konuştu. Emre Belözoğlu, Inter'in orta saha oyuncusu Nicolo Barella'nın oyun stilini kendisine benzettiğini de sözlerine ekledi.

Belözoğlu, 'Şampiyonlar Ligi'nde bir İstanbul derbisi hayal edebiliyor musunuz?' sorusunun sorulması üzerine, "Bizim ülkemizde tüm Avrupa'nın en motive, gergin rekabeti var, en az on gün boyunca sadece derbiyi konuşuyoruz, özellikle de Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki derbiyi. Burada da şehirdeki herkes futbol için çıldırıyor, bu diğerlerinden tamamen farklı bir derbi" yanıtını verdi.

Başakşehir'deki teknik direktörlük kariyeri ile ilgili de konuşan 42 yaşındaki teknik adam, "Çok mutluyum. Geçen yıl Avrupa kupalarına katılmaya hak kazandık ve Konferans Ligi'nde son 16 turuna kadar yükseldik. Bu yıl da Türkiye Kupası'nı kazanabiliriz ve Süper Lig’de de beşinciyiz. Avrupa'ya geri dönmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Emre Belözoğlu, 'Gelecek için göz önünde bulundurulması gereken bir Türk oyuncu var mı?' sorusunu ise "2005 doğumlu Arda Güler. Onu Fenerbahçe'de oynadığım dönemden beri, hatta sportif direktör olmadan önce tanıyorum. Henüz 15 yaşındaydı ama o zaman bile çok güçlüydü. Birkaç sezon sonra 20 yaşında olacak ve şimdiden Avrupa'nın en iyi orta saha oyuncularından biri" şeklinde cevapladı.

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