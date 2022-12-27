Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Futbol Süper Lig Medipol Başakşehir
ABONE OL

Emre Belözoğlu kavga iddialarına yanıt verdi!

Spor Toto Süper Lig'in 16. hafta mücadelesinde sahasında Fraport TAV Antalyaspor'u 2-0 mağlup eden Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Emre Belözoğlu, 2023'e kazanarak girecekleri için mutlu olduklarını söylerken flaş ifadeler kullandı

Emre Belözoğlu kavga iddialarına yanıt verdi!
AA

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Emre Belözoğlu, "Aradan sonra üçüncü resmi maçımız oldu, üçüncü galibiyeti aldık. Tüm takımımı tebrik ediyorum, 2023'e kazanarak giriyoruz, önemli olan da kazanmaktı." dedi.

İlk yarının iki takım adına da iyi geçmediğini aktaran Belözoğlu, 'İkinci yarıda birkaç hamle yaptık, hem oyuncu değişikliği hem de formasyonel. Bunun karşılığını aldık. Ne olursa olsun kazanmak değerli ve önemli. Ligimizde maç kazanmak kolay edğil. Antalya organizasyonu olan bir takım. Kazandığımız için mutluyum, yolumuza üç kulvarda devam ediyoruz. 2022-2023 sezonu başından bugüne 28 maç oynadık, 18 galibiyet, 4 mağlubiyet aldık. Üç tanesi Galatasaray, Fenerbahçe ve Fiorentina karşısındaydı. Altı beraberliğimiz var, oyuncularımızın performansı memnun edici, devam ettirmek adına çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Emre Belözoğlu, sakatlığı nedeniyle kadroda yer almayan Lucas Biglia'nın durumu hakkında, "Biglia'nın bileğinde sinismus bağında problem var gibi gözüküyor. Durumu bu hafta netleşecek. Dokuz güne yakın süremiz var, toparlamak için elimizden geleni yapacağız. Olmazsa da kadromuzda kim varsa en iyi sonucu almak adına sahada olacağız." açıklamasında bulundu.

Emre Belözoğlu'ndan kavga iddialarına yanıt

Emre Belözoğlu, Galatasaray yenilgisinin ardından soyunma odasında bazı futbolcularla kavga ettiği yönündeki iddiaların sorulması üzerine ise şöyle konuştu:

"Öncelikle çok üzgünüm, üzgün olmak ne kadar yeterli? 16-17 yaşından beri hep aynı gündem ve durumla karşı karşıya kalmak ve spor medyasında hiçbir şeyin değişmediğine şahit olmak üzücü. Aynı gündemle ne yazık ki çırılçıplak bir gerçeği değil, apaçık bir yalanı dinlemeyi tercih etmek, yalanı konuşmak... Bizim de görevimiz olarak bir yalancının söylediği yalanın, yalan olduğunu anlatmakla, ispat etmeye çalışmakla ömrümüz geçti. Çok güzel bir hikaye var, yalanla gerçeğin kısa bir dostluğu oluyor. Yalan bir şekilde gerçeği kandırıyor, kıyafetlerini üstüne giyiyor, çırılçıplak şekilde gerçek sokaklarda gezerken, herkes yalanın peşinde koşuyor. Bence spor medyasında bu tarz insanların olması, suyun bulanıklığından beslenen insanların olması mesleğinizin itibarıyla ilgili çok büyük problem. Hiçbir zaman hiçbir oyuncumla tartışacak değilim."

Belözoğlu, Hasan Ali Kaldırım ve Epureanu'nun kadro dışı olması hakkında ise, "Hasan Ali ile çalışma anlayışımızın aynı olmadığımızı düşündüğümden, kendisini kamp sonu telefonla arayıp net bir şekilde düşüncemi söyledim. Epureanu ile alakalı da kendisini düşünmediğimi ilettim. Kampın ilk etabında bizle beraberlerdi. Aldığım kararların 7-0'a bağlı olduğunu konuşmak, az önce konuştuğum konulara hizmet etmekten öteye gitmiyor. Üzgünüm, ülkemde bu tarz konuların konuşulması ve ne yazık ki bu insanların itibar görmesi... Yapacak bir şey yok, çok küçük yaştan beri bu mücadeleye alışığız, elimizden geldiğince mücadele edeceğiz, doğruları, inandıklarımızı uygulamaya çalışacağız." şeklinde konuştu.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Fenerbahçe - Hatayspor CANLI YAYIN | Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?
FUTBOL Maçta ikinci gol geldi!
Galatasaray'da Mauro Icardi o maçta sahada!
FUTBOL Icardi o maçta sahada!
Marca'dan flaş iddia! Galatasaray'a sürpriz sağ bek
FUTBOL Marca'dan flaş iddia! Sürpriz sağ bek
2022'nin en iyi stat atmosferine sahip 10 takımı belli oldu!
FUTBOL En iyi atmosfere sahip 10 stadyum!
Beşiktaşlı Dele Alli'ye İngiliz basınından ağır eleştiriler: Sefil ve... - Beşiktaş haberleri
FUTBOL İngilizler yerden yere vurdu! "Sefil"
Fenerbahçe'de sakatlık şoku: Valencia...
FUTBOL Fenerbahçe'de sakatlık şoku!
Galatasaray'ın transfer rotası Fransa! Dembele ve Sangante... - Son dakika Galatasaray transfer haberleri
FUTBOL Operasyonun adı: Fransa!
Ajax, savunma oyuncusu Daley Blind ile yollarını ayırdı
FUTBOL Ajax, Daley Blind ile yollarını ayırdı
Medipol Başakşehir: 2 - Fraport TAV Antalyaspor: 0
FUTBOL Başakşehir zirve takibini sürdürdü!
Beşiktaş'ta son dakika! Rosier flaş talip!
FUTBOL Rosier flaş talip!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.