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Emre Belözoğlu, Medipol Başakşehir'de ilk antrenmanına çıktı

Medipol Başakşehir, yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu yönetiminde ilk antrenmanını yaptı

Emre Belözoğlu, Medipol Başakşehir'de ilk antrenmanına çıktı

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanında gerçekleştirilen idmanın ilk yarım saati basına açık gerçekleştirildi.

Teknik direktör Aykut Kocaman ile yolların ayrılmasının ardından göreve gelen Emre Belözoğlu, idman başlamadan önce saha ortasında oyuncularıyla bir süre konuştu. Ardından ısınma hareketleriyle idman başladı. Antrenmanın basına açık bölümü istasyon çalışmasıyla sürdü.

Sakatlıkları bulunan Ömer Ali Şahiner ve Tolga Ciğerci ile milli takım kamplarında bulunan Carlos Ponck, Emre Kaplan ve Ravil Tagir idmanda yer almadı.

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Beşiktaş ile 15 Ekim Cuma günü oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını yarın saat 17.00'de gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.

EKİBİ ŞEKİLLENİYOR

Emre Belözoğlu'nun yardımcı antrenör ekibi de belli olmaya başladı.

Yardımcı antrenörler Selçuk Şahin, Behram Zülaloğlu, Dolu Arslan ve Beri Pardo da idmanda yer aldı. Teknik ekip, idman öncesinde basın mensupları için fotoğraf da çektirdi.

Belözoğlu'nun teknik ekibine iki ismin daha katılacağı belirtildi.

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