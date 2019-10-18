Süper Lig'de pazar günü Denizlispor ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, çalışmalarını sürdürdü. Sarı-lacivertli takımın bugün yapılan tek idmanında grip olan Harun ile Max Kruse ve Emre Belözoğlu da antrenmanda yer aldı.

Futbolcular koşu, ısınma ve koordinasyonun ardından 5'e 2 pas çalışması yaptı. Aktif dinlenme ile antrenmanı tamamlayan ekip, yarın 11.30'da bir antrenman daha yapacak ve 15.55'te Denizli'ye uçacak.

Milli Takım dönüşü ilk kez takımla çalışan Emre Belözoğlu'nun Denizlispor maçında sahada olabileceği belirtildi.