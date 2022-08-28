Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu NTV'de özel açıklamalarda bulundu. İŞTE BELÖZOĞLU'NUN SÖZLERİ: "Volkan Demirel farklı bir karakterdir. Volkan ile tartışmalarımız da olmuştur. Volkan'da geri adım olmaz. Kavga edeceksen de orada olur." "2013-14 kadrosu çok iyi bir kadroydu. 2010-11 çok sıkıntıların olduğu bir dönemin kadrosuydu. Malatya'ya elendik, Antalya'ya gittik. Üst üste maçlar kazandık. 2013-14 kadrosu olgunlaşmış, ligi bilen bir takımdı. 2013-14, Türkiye Ligi'ne daha uygun bir takımdı."

"Çok büyük futbolcularla oynadım. O kadar iyi oyuncularla oynadım ki. Fenerbahçe ve Galatasaray'da o kadar çok isimlerle oynadım ki... Bir tane oyuncuya indirgeyemem bunu." "Hangi maçı tekrar oynamak isterim? Bursa maçı, iki Galatasaray maçı var. Çok maç var. Kaybettiğim her maçı tekrar oynamak isterim."

"BENİ ODASINDAN KOVDU" "Aziz Başkan içinden geldiği gibi davranır. Bir keresinde beni odasından kovmuştu. Beni neden kovdu? Bir maçta hakeme sinirlenmiştim. Aklımda kalanlardan bir tanesi o. Kolay bir insan değildir. Ama hep iyi anılarla hatırlıyorum. Öyle kalacak." "YÖNETİLMESİ ZOR BİRİYDİM" "Siz Aykut Kocaman'ın ağladığına hiç şahit oldunuz mu? Ben şahit oldum. Aykut Kocaman'ın karşımda ağlaması, hayatımda en üzüldüğüm anlardandır. O ağlayınca ben de ağlamıştım. Çok değerli bir insan ve gönlümde hep farklı bir yeri var. Aykut Kocaman benim çocukluk kahramanım. Asil bir adamdır. Bana bakıp iç çekerdi... Yönetilmesi çok zor bir adamdım."

"F.BAHÇE'NİN BENİ GÖNDERMESİNİ BEKLEMİYORDUM" "Bir kulübün hafızası olmalıdır. Ona uygun kadro planlaması yapılmalıdır. Fenerbahçe, 2015 yılında bizim ayrılmamızla beraber yaşadığı sıkıntılı sürecin fitilini ateşledi." "Fenerbahçe beni gönderdiğinde 20 gole direkt katkı vermiştim. O dönem için belki de hayırlısı böyleydi. Beklemiyordum. Bu yaşandı ve sonrasında aslında futbolu bırakma kararı aldım." "Aziz Yıldırım, 'Bir tek sen kalacaksın. Arkadaşların gidecek' demişti. Ben de 'Keşke mektupla göndermeseydiniz' dedim. Ben gönderildiğimi televizyondan öğrendim. Şu an gülüyorum ama acı bir durumda."

"ANNEMDEN ÖZÜR DİLEDİM" "Ben annemi futbolcuyken çok üzdüm. Futbolu bıraktığımda da ilk annemi aradım. Futbolculuk çok zor bir meslek, beni çok yordu. Annemin saha içi profilimden dolayı çok üzüldüğünü biliyordum. Onu arayıp özür dilemiştim."