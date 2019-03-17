Survivor Emre Durak kimdir, nereli ve kaç yaşında? Merak konusu oldu. Geçtiğimiz yıl Survivor'a katılan ancak kısa sürede elenen Emre Durak Survivor 2019 Türkiye Yunanistan yarışmasına yeniden dahil oldu. Türkiye takımında mücadele eden Emre Durak performansı ile de seyircisinin dikkatini çekmeyi başardı.

SURVİVOR EMRE DURAK KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Emre Durak, 1997 yılında Adana'da dünyaya gelmiştir. Spor Bilimleri Fakültesi'nden Doğal Kaynaklar Reaksiyon ve Turizm bölümü mezunu olan Emre Durak, ekstrem sporlarla ilgilenmektedir.

Güncel yaşantısında animatör olarak çalışan Emre Durak, Anadolu Üniversitesi Doğal Kaynaklar Reaksiyon ve Turizm’i mezunu. Meslek olarak Dublörlük de yapan yarışmacı, doğa sporlarına olan merakı ile biliniyor. Doğa, orman ve dağ yürüyüş ve sporları ile ilgilenen yarışmacının Youtube kanalı da bulunuyor. Bu kanalda tehlikeli videoları da çeken yarışmacı aksiyon ve çılgınlığı çok seviyor. Aksiyon sahneleri çeken Emre Durak tam bir Survivor gibi yaşıyor.

SURVIVOR EMRE'DEN İDDİALI SÖZLER!

Survivor 2019 öncesinde açıklama yapan Emre Durak, şu ifadelerde bulundu;

"Elendiğim günden beri, yılmadan, canımla, kanımla bir daha Survivor'a gideceğim günü bekledim. Ama unutmadım ki beklediğin gün gelecekse çektiğin acı kutsaldır. Türk'ün hızını, hırsını, gücünü göstermeye geliyorum. İhtiyacım olan sizin de bana inanmanız. Gayretle, çabayla her gün çalıştım. Türkiye-Yunanistan olacağını öğrendim. Türkiye'yi temsil etmek, bu şerefe nail olmak bana ayrı bir gayret verdi."