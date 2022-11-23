Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Emre Kınay ile Emine Ün'ün kızı Duru 18 oldu: Bu dünyayı katlanabilir kılan tek sebep

Emre Kınay'ın Emine Ün ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Duru, 18. yaşına girdi. Duru'nun doğum gününü duygusal bir paylaşımla kutlayan ikiliden Kınay, kızına "Bu dünyayı katlanabilir kılan tek sebep. Seni çok seviyorum aşkım kızım. Doğum günün kutlu olsun her şeyim" sözleriyle seslendi

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • Emre Kınay ile Emine Ün'ün kızı Duru Kınay 18 oldu: Bu dünyayı katlanabilir kılan tek sebep - Magazin haberleri

    2003 yılında nikah masasına oturan Emre Kınay ile Emine Ün, birlikteliklerini 2009'da sonlandırmıştı. İkilinin, 2004 yılında dünyaya gelen kızı Duru büyüdü.
  • Emre Kınay ile Emine Ün'ün kızı Duru Kınay 18 oldu: Bu dünyayı katlanabilir kılan tek sebep - Magazin haberleri

    Kınay ile Ün'ün kızı Duru, 18. yaşında bastı. Emre Kınay ile Emine Ün, sosyal medya hesaplarından yayınladıkları karelerle kızlarının doğum gününü duygusal bir paylaşımla kutladı.
  • Emre Kınay ile Emine Ün'ün kızı Duru Kınay 18 oldu: Bu dünyayı katlanabilir kılan tek sebep - Magazin haberleri

    Ün, anne-kız fotoğraflarını "Benim çiçeğimm, hayatımın anlamı, iyi kim… Varlığına şükrettiğim... Benim güzel kızım seni çok seviyorum. Kalbinden geçen en güzel dileklerinin gerçek olduğu harika yaşların olsun. Hep sağlıkla hep neşeli bir ömür diliyorum. İyi ki doğdun" notuyla yayınladı.
  • Emre Kınay ile Emine Ün'ün kızı Duru Kınay 18 oldu: Bu dünyayı katlanabilir kılan tek sebep - Magazin haberleri

    Emre Kınay ise "Benim küçük kızım büyüdü bugün 18 yaşında. Nefes alma sebebim, mücadelemin kaynağı... Bu dünyayı katlanabilir kılan tek sebep. Seni çok seviyorum aşkım kızım. Doğum günün kutlu olsun her şeyim" mesajını yayınladı.
  • Emre Kınay ile Emine Ün'ün kızı Duru Kınay 18 oldu: Bu dünyayı katlanabilir kılan tek sebep - Magazin haberleri

    İŞTE DİĞER ÜNLÜ İSİMLERİN ÇOCUKLARI

    Sinema, televizyon ve müzik dünyasındaki bazı ünlü isimlerin çocukları en az kendileri kadar şöhrete kavuşmuş durumdayken, bazılarının çocukları ise kameralardan uzak bir yaşam sürüyor...
  • Emre Kınay ile Emine Ün'ün kızı Duru Kınay 18 oldu: Bu dünyayı katlanabilir kılan tek sebep - Magazin haberleri

    Hülya Avşar-Kaya Çilingiroğlu ikilisi ile kızları Zehra
  • Emre Kınay ile Emine Ün'ün kızı Duru Kınay 18 oldu: Bu dünyayı katlanabilir kılan tek sebep - Magazin haberleri

    Cemre Kemer ve Emir Medina ile kızları Karla
  • Emre Kınay ile Emine Ün'ün kızı Duru Kınay 18 oldu: Bu dünyayı katlanabilir kılan tek sebep - Magazin haberleri

    Ahu Sungur ile Suat Sungur'un oğlu Ege
  • Emre Kınay ile Emine Ün'ün kızı Duru Kınay 18 oldu: Bu dünyayı katlanabilir kılan tek sebep - Magazin haberleri

    Ceyda Ateş ile kızı Talia
  • Emre Kınay ile Emine Ün'ün kızı Duru Kınay 18 oldu: Bu dünyayı katlanabilir kılan tek sebep - Magazin haberleri

    Özgün Uğurlu-Nida Uğurlu çifti ve oğulları Ediz
  • Emre Kınay ile Emine Ün'ün kızı Duru Kınay 18 oldu: Bu dünyayı katlanabilir kılan tek sebep - Magazin haberleri

    Burak Özçivit ile Fahriye Evcen ve oğulları Karan
  • Emre Kınay ile Emine Ün'ün kızı Duru Kınay 18 oldu: Bu dünyayı katlanabilir kılan tek sebep - Magazin haberleri

    Uraz Kaygılaroğlu ile Melis İşiten ve kızları Ada
  • Emre Kınay ile Emine Ün'ün kızı Duru Kınay 18 oldu: Bu dünyayı katlanabilir kılan tek sebep - Magazin haberleri

    Meryem Uzerli ve kızları Lara ve Lily Koi
  • Emre Kınay ile Emine Ün'ün kızı Duru Kınay 18 oldu: Bu dünyayı katlanabilir kılan tek sebep - Magazin haberleri

    Ahmet Mümtaz Taylan ile kızı Ayşe Dilan
  • Emre Kınay ile Emine Ün'ün kızı Duru Kınay 18 oldu: Bu dünyayı katlanabilir kılan tek sebep - Magazin haberleri

    Gökhan Tepe-Aylin Özer çifti ve oğulları Denizhan
  • Emre Kınay ile Emine Ün'ün kızı Duru Kınay 18 oldu: Bu dünyayı katlanabilir kılan tek sebep - Magazin haberleri

    Görkem Sevindik-Kübra Siyahdemir çifti ile oğulları
  • Emre Kınay ile Emine Ün'ün kızı Duru Kınay 18 oldu: Bu dünyayı katlanabilir kılan tek sebep - Magazin haberleri

    Defne Samyeli ile kızları Derin ve Deren
  • Emre Kınay ile Emine Ün'ün kızı Duru Kınay 18 oldu: Bu dünyayı katlanabilir kılan tek sebep - Magazin haberleri

    Hazal Kaya-Ali Atay çifti ile oğulları Fikret Ali
  • Emre Kınay ile Emine Ün'ün kızı Duru Kınay 18 oldu: Bu dünyayı katlanabilir kılan tek sebep - Magazin haberleri

    Perihan Savaş ile oğlu Zafer Savaş
  • Emre Kınay ile Emine Ün'ün kızı Duru Kınay 18 oldu: Bu dünyayı katlanabilir kılan tek sebep - Magazin haberleri

    Can Bonomo-Öykü Karayel çifti ile oğulları Roman
  • Emre Kınay ile Emine Ün'ün kızı Duru Kınay 18 oldu: Bu dünyayı katlanabilir kılan tek sebep - Magazin haberleri

    Sedef Avcı-Kıvanç Kasabalı çifti ile oğulları Can
  • Emre Kınay ile Emine Ün'ün kızı Duru Kınay 18 oldu: Bu dünyayı katlanabilir kılan tek sebep - Magazin haberleri

    Tülin Şahin ile kızı Siena Leyla
  • Emre Kınay ile Emine Ün'ün kızı Duru Kınay 18 oldu: Bu dünyayı katlanabilir kılan tek sebep - Magazin haberleri

    Cansu Tosun ve Erkan Kolçak Köstendil ile oğulları Marsel
  • Emre Kınay ile Emine Ün'ün kızı Duru Kınay 18 oldu: Bu dünyayı katlanabilir kılan tek sebep - Magazin haberleri

    Şevket Çoruh ile Günay Karacaoğlu'nun kızları Gülenay Çoruh
  • Emre Kınay ile Emine Ün'ün kızı Duru Kınay 18 oldu: Bu dünyayı katlanabilir kılan tek sebep - Magazin haberleri

    Şafak Sezer ile kızı Sudem
  • Emre Kınay ile Emine Ün'ün kızı Duru Kınay 18 oldu: Bu dünyayı katlanabilir kılan tek sebep - Magazin haberleri

    Necmi Yapıcı ile oğlu Emre Yapıcı
  • Emre Kınay ile Emine Ün'ün kızı Duru Kınay 18 oldu: Bu dünyayı katlanabilir kılan tek sebep - Magazin haberleri

    Levent Özdilek ile kızı Naz
  • Emre Kınay ile Emine Ün'ün kızı Duru Kınay 18 oldu: Bu dünyayı katlanabilir kılan tek sebep - Magazin haberleri

    Fedon ile oğlu Theo Kalyoncu
  • Emre Kınay ile Emine Ün'ün kızı Duru Kınay 18 oldu: Bu dünyayı katlanabilir kılan tek sebep - Magazin haberleri

    Erdal Beşikçioğlu, eşi ve kızı Derin Beşikçioğlu ile birlikte
  • Emre Kınay ile Emine Ün'ün kızı Duru Kınay 18 oldu: Bu dünyayı katlanabilir kılan tek sebep - Magazin haberleri

    Şoray Uzun ile çocukları
  • Emre Kınay ile Emine Ün'ün kızı Duru Kınay 18 oldu: Bu dünyayı katlanabilir kılan tek sebep - Magazin haberleri

    Demet Şener ile çocukları Ömer ve İrem
  • Emre Kınay ile Emine Ün'ün kızı Duru Kınay 18 oldu: Bu dünyayı katlanabilir kılan tek sebep - Magazin haberleri

    İbrahim Büyükak ve oğlu Aslan Oktay
  • Emre Kınay ile Emine Ün'ün kızı Duru Kınay 18 oldu: Bu dünyayı katlanabilir kılan tek sebep - Magazin haberleri

    Ali Sunal-Nazlı Kurbanzade ile kızları Narin
  • Emre Kınay ile Emine Ün'ün kızı Duru Kınay 18 oldu: Bu dünyayı katlanabilir kılan tek sebep - Magazin haberleri

    Cenk Torun ile Nevin Ursavaş'ın oğlu Şan
  • Emre Kınay ile Emine Ün'ün kızı Duru Kınay 18 oldu: Bu dünyayı katlanabilir kılan tek sebep - Magazin haberleri

    Suna Yıldızoğlu ile kızı Yasemin Kay Allen
  • Emre Kınay ile Emine Ün'ün kızı Duru Kınay 18 oldu: Bu dünyayı katlanabilir kılan tek sebep - Magazin haberleri

    Arzu Yanardağ ile kızı Alara Maya
  • Emre Kınay ile Emine Ün'ün kızı Duru Kınay 18 oldu: Bu dünyayı katlanabilir kılan tek sebep - Magazin haberleri

    Bülent Serttaş ile kızı Miray
  • Emre Kınay ile Emine Ün'ün kızı Duru Kınay 18 oldu: Bu dünyayı katlanabilir kılan tek sebep - Magazin haberleri

    Nazlı Çelik ile kızı Kayra
  • Emre Kınay ile Emine Ün'ün kızı Duru Kınay 18 oldu: Bu dünyayı katlanabilir kılan tek sebep - Magazin haberleri

    Özgür Ozan ile oğlu Ali Demir Ozan
  • Emre Kınay ile Emine Ün'ün kızı Duru Kınay 18 oldu: Bu dünyayı katlanabilir kılan tek sebep - Magazin haberleri

    Volkan Konak ile kızı Şimal
  • Emre Kınay ile Emine Ün'ün kızı Duru Kınay 18 oldu: Bu dünyayı katlanabilir kılan tek sebep - Magazin haberleri

    Burak Sağyaşar-Hatice Şendil ile oğulları Can
  • Emre Kınay ile Emine Ün'ün kızı Duru Kınay 18 oldu: Bu dünyayı katlanabilir kılan tek sebep - Magazin haberleri

    Alişan ile çocukları Burak ve Eliz
  • Emre Kınay ile Emine Ün'ün kızı Duru Kınay 18 oldu: Bu dünyayı katlanabilir kılan tek sebep - Magazin haberleri

    Haluk Levent ile kızı Ela Acil
  • Emre Kınay ile Emine Ün'ün kızı Duru Kınay 18 oldu: Bu dünyayı katlanabilir kılan tek sebep - Magazin haberleri

    Seda Bakan ve kızı Leyla
  • Emre Kınay ile Emine Ün'ün kızı Duru Kınay 18 oldu: Bu dünyayı katlanabilir kılan tek sebep - Magazin haberleri

    Nur Fettahoğlu ile kızı Elisa Güzin
  • Emre Kınay ile Emine Ün'ün kızı Duru Kınay 18 oldu: Bu dünyayı katlanabilir kılan tek sebep - Magazin haberleri

    Vedat Milor ile Ceylan Handan
  • Emre Kınay ile Emine Ün'ün kızı Duru Kınay 18 oldu: Bu dünyayı katlanabilir kılan tek sebep - Magazin haberleri

    Umut Akyürek ve kızı Melek Bal
  • Emre Kınay ile Emine Ün'ün kızı Duru Kınay 18 oldu: Bu dünyayı katlanabilir kılan tek sebep - Magazin haberleri

    Burcu Kara ve oğlu Ali
  • Emre Kınay ile Emine Ün'ün kızı Duru Kınay 18 oldu: Bu dünyayı katlanabilir kılan tek sebep - Magazin haberleri

    Sibel Can ile kızı Melisa Ural
  • Emre Kınay ile Emine Ün'ün kızı Duru Kınay 18 oldu: Bu dünyayı katlanabilir kılan tek sebep - Magazin haberleri

    Nefise Karatay ile kızı Maya
  • Emre Kınay ile Emine Ün'ün kızı Duru Kınay 18 oldu: Bu dünyayı katlanabilir kılan tek sebep - Magazin haberleri

    Necip Memili ile kızı Asya
  • Emre Kınay ile Emine Ün'ün kızı Duru Kınay 18 oldu: Bu dünyayı katlanabilir kılan tek sebep - Magazin haberleri

    Cem Yılmaz ile oğlu Kemal
  • Emre Kınay ile Emine Ün'ün kızı Duru Kınay 18 oldu: Bu dünyayı katlanabilir kılan tek sebep - Magazin haberleri

    İzzet Yıldızhan ve çocukları
  • Emre Kınay ile Emine Ün'ün kızı Duru Kınay 18 oldu: Bu dünyayı katlanabilir kılan tek sebep - Magazin haberleri

    Nilüfer ile kızı Ayşe Nazlı
  • Emre Kınay ile Emine Ün'ün kızı Duru Kınay 18 oldu: Bu dünyayı katlanabilir kılan tek sebep - Magazin haberleri

    Tolga Çevik oğlu Tan ve kızı Tuna
  • Emre Kınay ile Emine Ün'ün kızı Duru Kınay 18 oldu: Bu dünyayı katlanabilir kılan tek sebep - Magazin haberleri

    Coşkun Sabah ile kızı Roza

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.