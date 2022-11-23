Ün, anne-kız fotoğraflarını "Benim çiçeğimm, hayatımın anlamı, iyi kim… Varlığına şükrettiğim... Benim güzel kızım seni çok seviyorum. Kalbinden geçen en güzel dileklerinin gerçek olduğu harika yaşların olsun. Hep sağlıkla hep neşeli bir ömür diliyorum. İyi ki doğdun" notuyla yayınladı.