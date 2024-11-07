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        Haberler Magazin Emre Kınay ve Emine Ün'ün kızı Duru Kınay, aşkını ilan etti - Magazin haberleri

        Emre Kınay ve Emine Ün'ün kızı Duru Kınay, aşkını ilan etti

        Emre Kınay ve Emine Ün'ün kızı Duru Kınay, İstanbul Beylikdüzüspor futbolcusu Emirhan Çalışkan ile aşk yaşadığını duyurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.11.2024 - 23:46 Güncelleme: 07.11.2024 - 23:46
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        Ünlü oyuncular Emre Kınay ve Emine Ün'ün 19 yaşındaki kızları Duru Kınay, özel hayatıyla dikkat çekti. Genç oyuncu, İstanbul Beylikdüzüspor'un futbolcusu Emirhan Çalışkan ile aşk yaşadığını sosyal medya üzerinden ilan etti.

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        Emirhan Çalışkan, sosyal medya hesabından Duru Kınay ile birlikte çekilen bir fotoğraflarını paylaşarak, gönderisinin altına beyaz kalp emojisi ekledi.

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        Duru Kınay ise, sevgilisinin paylaşımına duygusal bir yanıt vererek, "Her şeyim" şeklinde yorum yaptı.

        Fotoğraflar: Instagram

        #emre kınay
        #Emine Ün
        #Duru Kınay
        #Emirhan Çalışkan
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