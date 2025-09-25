Emre Kıvılcım ve Yulduz Rajabova evleniyor
Bir süredir birlikte olan Emre Kıvılcım ile Yulduz Rajabova, evlilik kararı aldı. Oyuncu çift, sosyal medyada paylaştıkları romantik fotoğrafların altına yüzük emojisi ekledi
Giriş: 25.09.2025 - 20:51 Güncelleme: 25.09.2025 - 21:29
Oyuncu çift; Emre Kıvılcım ile Yulduz Rajabova, aşklarını bir adım ileri taşıdı.
Bir süredir süredir birlikte olan çift, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımla evleneceklerini duyurdu.
Mutluluk dolu pozlarını yüzük emojisiyle paylaşan ikili, takipçileriyle tebrik mesajları aldı.
