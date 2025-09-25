Habertürk
        Emre Kıvılcım ve Yulduz Rajabova evleniyor - Magazin haberleri

        Emre Kıvılcım ve Yulduz Rajabova evleniyor

        Bir süredir birlikte olan Emre Kıvılcım ile Yulduz Rajabova, evlilik kararı aldı. Oyuncu çift, sosyal medyada paylaştıkları romantik fotoğrafların altına yüzük emojisi ekledi

        Giriş: 25.09.2025 - 20:51 Güncelleme: 25.09.2025 - 21:29
        Oyuncu çift evleniyor
        Oyuncu çift; Emre Kıvılcım ile Yulduz Rajabova, aşklarını bir adım ileri taşıdı.

        Bir süredir süredir birlikte olan çift, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımla evleneceklerini duyurdu.

        Mutluluk dolu pozlarını yüzük emojisiyle paylaşan ikili, takipçileriyle tebrik mesajları aldı.

