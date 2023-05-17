Emre Öztürk'ten yeni kitap: Tepedeki Özgürlük

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Amerika’nın antik medeniyetlerden Mezopotamya ve Anadolu’ya, 18. yüzyıl İngiltere’sinden Kuzey Amerika’nın yeni ulusuna uzanan bir özgürlük arayışı…



Büyük Britanya Kralı III. George’a doğrudan bağlı akademik bir cemiyet tarihsel gizemlerin peşine düşmüştür. Dünya kültür tarihinin önemli simgelerini taşıyan görkemli eserleri ele geçirmek için acımasız yöntemlere başvururlar.



Ancak Kral’ın ve cemiyetin gücünden daha üstün bir şey vardır: Yaşattıkları korkunç acıları deneyimleyen ve onlara başkaldıran Amerikalı General Thomas Sumter’ın ve ülkesindekilerin özgürlük talebi.



Bu hikâye Amerika’daki antik medeniyetlerden Mezopotamya ve Anadolu’ya, 18. yüzyıl İngiltere’sinden Kuzey Amerika’da yeni doğan bir ulusa uzanıyor. Amerikalı bir keşif ekibinin yerlilerle ve dönemin İngiltere’sindeki ünlü bilim ve sanat insanlarıyla kurduğu dostluğu anlatıyor. İhanet ve ölümler; aşk, savaş ve bağımsızlık mücadelesi aynı zamanda taşıması ağır, ucu Anadolu’ya uzanan ve uğruna savaş çıkarılacak bir sırra da tanıklık ediyor.



Yazar bu romanla Batı medeniyet ağacının batısında yer alan Birleşik Krallık ve Amerika Birleşik Devletleri ile Doğu medeniyet ağacının tam kalbinde yer alan ve arkeolojide ‘Bereketli Hilal’ olarak adlandırılan Mezopotamya tarihlerini bir araya getirmeye çalışıyor.



Emre Öztürk kimdir?

1980 yılında İstanbul’da doğdu. Gazetecilik alanında yurtiçi ve yurtdışındaki eğitimini tamamladı. Cumhuriyet Gazetesi Dış Haberler Servisi’nde başladığı meslek hayatına çeşitli ulusal gazetelerde dış haberler muhabiri olarak devam etti.

Avrupa Birliği, küresel savunma sektörü, diplomasi, hukuk, arkeoloji ve tarih alanlarında çok sayıda habere imza atan Emre Öztürk bir dönem kayıtlı NBA spor yazarlığı yaptı.

Aralarında Deli Kasap Rock’n’Roll ve TR!P’in de olduğu farklı kültür, toplumsal bilim ve müzik dergilerinde makaleleri yayımlandı.

Dünyada Heavy Metal’in kültürü, müziği ve tarihini ele alan Heavy Metalin Asi Tarihi adlı bir kitabı daha bulunmaktadır. Halen basın kartı sahibi dış haberler muhabiri olarak çalışmakta olan Emre Öztürk uzun yıllardır Doğu ve Batı medeniyetlerinin tam kalbinde yer alan ve arkeolojide “Bereketli Hilal” olarak adlandırılan Mezopotamya tarihini ele alan haberler de yazıyor. Dört kez röportaj yaptığı merhum Alman arkeolog Profesör Klaus Schmidt başta olmak üzere alanındaki uluslararası otorite ve araştırmacılarla gerçekleştirdiği haberleri de yayımlanmaktadır.

Tepedeki Özgürlük yazarın iki bölüm halinde hazırlanan serisinin ilk kitabıdır.