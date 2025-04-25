Emrecan Terzi: Herkes bana destek oldu

Trendyol Süper Lig'in 33. hafta açılış maçında sahasında Atakaş Hatayspor'u 5-1 mağlup eden Beşiktaş'ta Emrecan Terzi, galibiyet sonrası açıklamalarda bulundu.

"HERKES BANA DESTEK OLDU"

Soyunma odasına girdiğimizde kimse bana yüklenmedi. Kiminle göz göze gelsem bana destek oldu. Onlar da kolay olmadığını biliyor. Masuaku da yanıma geldi ve neler yapmam gerektiğini söyledi, oyunuma devam etmem gerektiğini söyledi. Ole de, "İlk maçına göre süper devam ediyorsun." dedi. Ben de ikinci yarıda bu desteklerine karşılık verdiğimi düşünüyorum.