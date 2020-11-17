En az 14 günlük tam izolasyon şart! 0:00 / 0:00

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Koronavirüs pandemisinin en yoğun yaşadığı bu günlerde Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası (AHESEN) Başkanı Dr. Gürsel Özer'den açıklama geldi. AHESEN Başkanı Dr. Özer, "Tek başına halkın maske ve mesafe ile sorumluluk almasını beklemek maalesef süreci geriletmeye yetmeyecek ve yetmiyor. Özellikle metropollerde yaşayan ve toplu taşıma ile işine gitmek zorunda olanlar için alınacak maske, mesafe önlemi yetersiz kalacaktır, bilindiği üzere günlük yaşamda ve işe gidiş gelişlerde 1.5, 2 metrelik mesafeyi koruyabilmek hayli güç durum" dedi.

"İLK GÜNLERDE GELEN KISITLAMA VE YASAKLAR TIRMANIŞ DÖNEMİNDE GECİKTİ"

AHESEN Başkanı Dr. Gürsel Özer; "sağlık alanında çalışan bir sivil toplum kuruluşu olarak bu duruma sessiz kalmamız mümkün değil. İlk günlerde gelen kısıtlama ve yasaklar, hastalığın tırmanışa geçtiği bu dönemde maalesef gecikti. Sağlık çalışanlarımızı ve yakınlarını kaybediyoruz. Hastanelerde yaşanan Covid-19 yoğunluğu ve servislerin bu duruma tahsisi, farklı sebeplerden tedavi bekleyen hastaların da ötelenmesine neden olabiliyor.

AHESEN Başkanı Dr. Gürsel Özer, süreçle ilgili önerilerini ise aşağıdaki gibi sıraladı:

-Öncelikle rutin yapılan test sayıları (sporcu, yurt dışı çıkış vs.),başvuran kişilere yapılan test sayısı ve pozitif test sayısı aleniyet ilkesi ile açıklanmalı.

-Açık alanlarda test yapanın sağlığını koruyacak önlemleri alarak, test merkezleri kurulmalı, öncelikle şikayeti olan ve isteyen herkese test yapabilecek seviyeye ulaşılmalı. Test sonuçları kriter konulmaksızın açıklanmalı.

-Covid-19 pozitif test sonuçları için renklendirme uygulaması terkedilmeli ve rakamsal değerlerle sokak sokak paylaşılmalı.

-Evde izolasyonu mümkün olmayan vakalar için izolasyon merkezleri oluşturulmalı, pozitif ve temaslı vakaların izolasyon takibi oluşturulacak birimlerle yerinde takip edilmeli.

-Zaruri ihtiyaçlardan çalışanlar hariç, tüm halkı kapsayan en az 14 günlük tam izolasyon tedbirleri uygulanmalı, çalışan ve işverenlerin maddi kaybı kamu tarafından karşılanmalı. 14 günlük ara, sağlığımızın ve ekonomimizin gücüne güç katacak ve kamu zararı oluşmayacaktır.

-Meslek hastalığı kapsamına alınmayan Covid-19 sebebiyle sağlık çalışanları yaşamlarından olmaya devam ediyor. Daha fazla vakit geçirilmeden sağlıklı ve gerçekçi önlemler hayata geçirilmeli.

-Pandemi mücadelesi şüphesiz sahada kazanılır. Filyasyon ekipleri ve birinci basamak hizmet sağlayıcılar sahada aktif çalışanlardır. Etkin Pandemi mücadelesi için Bilim Kurulunda Aile Hekimliği akademisyenleri ve Aile Hekimliği çalışanlarını temsil eden STK temsilcileri mutlaka yer almalıdır.

-Sağlık çalışanlarına da rutin test yapılmalı ve pozitif çıkanların tedbirleri ve izolasyonu vatandaşa uygulanan kurallarla aynı olmalıdır.