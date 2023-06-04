En çok kalp ve akciğeri etkiliyor

Küresel ısınmanın çevre kirliliğini çok artırdığına dikkat çeken Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Şirin Seçkin “Hava ısındıkça ağır metallerin büyük bir kısmı çöküyor, havadaki ozon miktarı ile metan, karbondioksit gibi toksik gazların miktarı artıyor. Ayrıca bazı kimyasal maddeler ısındıkça bir nevi pişiyor ve bunlardan da toksik maddeler havaya karışıyor” dedi.

“EN ÇOK KALP VE AKCİĞER ETKİLENİYOR”

Havanın ısınmasının polen sayısını artırdığını belirten Dr. Şirin Seçkin “Bitkiler oluşan sera etkisiyle daha hızlı büyüyor, daha fazla sayıda polen üretmeye başlıyor ve ürettikleri polen artık tüm yıl boyunca etkili oluyor. Özellikle de bu yıl tüm dünyada polen sayısı daha önceki yıllarda görülmeyen yüksekliğe ulaştı” şeklinde konuştu. Artan polen nedeniyle alerji hastalığının görülme sıklığının da arttığına dikkat çeken Dr. Seçkin “Alerji ve akciğer doktorları ile çocuk hekimleri, daha önce alerjisi olmayan kişilerde bile polen nedeniyle astım, sık tekrarlayan üst solunum yolu enfeksiyonu, KOAH gibi pek çok hastalığı bir arada görmeye başladıklarını söylüyor” dedi. Dr. Şirin Seçkin “Kötü hava kalitesi akciğerlerin işlevini bozuyor, bu da zamanla kalbin işleyişini bozuyor. İklim değişikliğinden en çok etkilenen iki organ kalp ve akciğerler oluyor. Bu maalesef çocuklarda yaşlılarda daha etkili” ifadelerini kullandı.

“FIRTINALAR VİRÜS TAŞIYOR”

Küresel ısınmanın çevre kirliliğini de artırdığına dikkat çeken Dr. Seçkin “Bu da akciğer kanserlerinin görülme sıklığını artırdı. Daha önce hiç tütün kullanmamış insanlarda bile akciğer kanserleri çok ciddi sayıda artmış durumda” dedi. İklim değişikliğine bağlı olarak enfeksiyon hastalıklarının yüzde 60 oranında arttığını belirten Dr. Şirin Seçkin “İklim krizi nedeniyle o kadar şiddetli fırtınalar meydana geliyor ki eskiden bazı bölgelerde görülen virüsler bu yolla başka bölgelere ve ülkelere taşınıyor. Ayrıca virüsler insandan insana daha kolay bulaşabilir özellikler edindi. Hatta Covid19’un bile küresel ısınmayla alakalı olduğu kabul edilmekte” şeklinde konuştu.

TEMİZ HAVA VE YEŞİL ALAN

Hava kirliliğinin erken ve düşük tartılı doğum, prematüre bebek oranlarını artırdığını söyleyen Dr. Seçkin “Bebekler maalesef daha anne karnındayken hava kirliliğine maruz kalabiliyor. Bu nedenle de hayat boyu akciğer ve solunum yolu ile ilgili bir takım sıkıntılar yaşayabiliyor” dedi. Hava kirliliğinden çocukları korumak için bazı önerilerde bulunan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Şirin Seçkin “Evde yetiştirilen bitkiler havayı temizleyerek adeta filtre görevi görüyor. Uyunan odada bitki olması da bilindiğinin aksine zararlı değil, sadece pencereyi aralık bırakmak yeterli. Ayrıca çocukları bol bol yeşil alanların bulunduğu temiz havaya çıkarmak önemli” şeklinde konuştu.