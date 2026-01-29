En düşük emekli maaşı ve atama kararları Resmi Gazete'de! İşte 29 Ocak 2026 Resmi Gazete kararları
Resmi Gazete kararları her gün olduğu gibi bugün de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 29 Ocak Perşembe günü yayımlandı. En düşük emekli maaşını 20 bin liraya çıkaran düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı. Emekli maaşının yanı sıra atama kararları da dikkat çeken konular arasındaydı. Toplumun birçok kesimini yakından ilgilendiren kararlar, genellikle gece yarısı saat 12 itibarıyla erişime sunuluyor. Gündeme dair alınan birçok karar ve düzenleme Resmi Gazete üzerinden duyuruluyor. Peki, "Resmi Gazete alınan kararları neler?" İşte 29 Ocak 2026 Perşembe Resmi Gazete kararları...
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI RESMİ GAZETE'DE
En düşük emekli maaşını 20 bin liraya çıkaran düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı
31 Mayıs 2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda değişikliğe gidildi. Kanunun ek 19’uncu maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “16.881” ibaresi “20.000” olarak değiştirildi.
Yapılan düzenlemeyle birlikte, en düşük emekli maaşı 20 bin liraya yükseltilmiş oldu. Değişikliğin, sosyal güvenlik kapsamındaki ödemelere ilişkin yeni bir güncelleme niteliği taşıdığı değerlendiriliyor.
En düşük emekli aylığının 20 bin TL’ye çıkarılmasını içeren Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda kabul edilmişti.
Düzenlemeyle, dosya bazında 16 bin 881 TL olarak uygulanan yaşlılık, malullük ve ölüm aylığı asgari ödeme tutarı, 2026 yılı ocak ayı ödeme döneminden itibaren 20 bin TL’ye yükseltildi.
ATAMA KARARLARI RESMİ GAZETE'DE
Hakimler ve Savcılar Kurulunun (HSK), adli ve idari yargıdaki atama kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, 26 Ocak tarihinde yapılan ad çekme sonucuna göre Adli Yargı'da 6 hakim adayının ve 1 cumhuriyet savcısı adayının ataması yapılırken İdari Yargı'da ise 3 hakim adayı atandı.
Söz konusu atamalar, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu'nun 13. maddesi gereğince gerçekleştirildi.
29 OCAK RESMİ GAZETE KARARLARI
YASAMA BÖLÜMÜ
KANUN
7573 Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
ATAMA KARARLARI
–– Hâkimler ve Savcılar Kuruluna Ait Atama Kararları
YÖNETMELİK
–– Karayolu Taşımacılık Faaliyetleri Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
TEBLİĞLER
–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2026/2)
–– Çek Defterlerinin Baskı Şekline ve Bankaların Hamile Ödemekle Yükümlü Olduğu Miktarın Belirlenmesine İlişkin Tebliğ (Sayı: 2010/2)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2026/4)
YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
–– Anayasa Mahkemesinin 8/10/2025 Tarihli ve E: 2024/214, K: 2025/197 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 6/11/2025 Tarihli ve E: 2025/222, K: 2025/213 Sayılı Kararı
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri