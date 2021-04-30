1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı, işçi ve emekçiler tarafından dünya çapında kutlanan, birlik, dayanışma ve haksızlıklarla mücadele günü. 1 Mayıs İşçi Bayramı için en güzel mesajları sizler için hazırladık. Bu yıla özel en güzel 1 Mayıs İşçi Bayramı mesajları gönderebilirsiniz. İşte resimli 1 Mayıs İşçi Bayramı kutlama mesajları

EN GÜZEL 1 MAYIS İŞÇİ BAYRAMI KUTLAMA MESAJLARI

Bir metre iş yapmayı, bir kilometre söz vermeye değişmem.” Çalışan ve iş arayan her emekçinin 1 Mayıs'ı kutlu olsun...