LOCKE (2013)

Film boyunca bir otomobilin içindeyiz. Tek karakterimiz var ve telefon kuşkusuz öykünün anahtar unsuru. Her şey büyük bir inşaatta çalışan Ivan Locke’un (Tom Hardy) aldığı bir kararla ilgili. Bu, hiç istemediği halde ona işini ve eşini kaybettirecek kritik bir karar… Sadece telefon konuşmalarıyla 85 dakikalık bir filmi götürmek kolay değil. Ama Steven Knight, usta bir senaryo yazarı olarak bunu başarıyor. Yönetmenliği de yazarlığının gerisinde kalmıyor. Elinde sadece otomobil kullanan bir adam olmasına rağmen görsel açıdan kreatif bir iş koyuyor ortaya. Locke’u mümkün olduğunca farklı açılardan çekmesi tekdüzeliği yok eden bir unsur. Görüntü yönetmeni Haris Zambarloukos netlik ayarlarıyla oynayarak camdaki yansımaları, otomobil ve yol ışıklarını, renk ve grafik olarak o kadar iyi kullanıyor ki klostrofobi duygusundan iz kalmıyor. Buna, Dickon Hinchliffe’nin müziklerini ve montajdaki ritim duygusunu da eklediğinizde “Locke” bir tek mekân filminden ziyade gecenin içinde meditatif bir yolculuğa dönüşüyor. Tom Hardy de karakterin sakinlik ile öfkeli haller arasında dolaşan duygusal geçişlerini çok iyi yansıtan bir performans sergiliyor.