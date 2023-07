En iyi Florence Pugh filmi önerileri - Florence Pugh sevilen filmleri listesi Florence Pugh, 3 Ocak 1996 doğumlu İngiliz bir aktris ve yapımcıdır. Kısa sürede büyük bir çıkış yaparak sinema dünyasında tanınmış bir isim haline gelmiştir. Pugh, 2014 yılında "The Falling" filmiyle sinema kariyerine adım atmıştır. Ancak gerçek çıkışını 2016 yapımı "Lady Macbeth" filmiyle yapmıştır. Bu filmdeki performansı, eleştirmenlerden büyük övgü almış ve uluslararası alanda dikkatleri üzerine çekmiştir. Daha sonra "Outlaw King" (2018) ve "Fighting with My Family" (2019) gibi filmlerde de etkileyici performanslar sergilemiştir.