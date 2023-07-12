En iyi Florence Pugh filmi önerileri - Florence Pugh sevilen filmleri listesi Florence Pugh, 3 Ocak 1996 doğumlu İngiliz bir aktris ve yapımcıdır. Kısa sürede büyük bir çıkış yaparak sinema dünyasında tanınmış bir isim haline gelmiştir. Pugh, 2014 yılında "The Falling" filmiyle sinema kariyerine adım atmıştır. Ancak gerçek çıkışını 2016 yapımı "Lady Macbeth" filmiyle yapmıştır. Bu filmdeki performansı, eleştirmenlerden büyük övgü almış ve uluslararası alanda dikkatleri üzerine çekmiştir. Daha sonra "Outlaw King" (2018) ve "Fighting with My Family" (2019) gibi filmlerde de etkileyici performanslar sergilemiştir.

Ünlü oyuncu, 2019 yılında Ari Aster'in yönettiği "Midsommar" filmindeki rolüyle de büyük bir çıkış yapmıştır. Bu korku-drama filmi, onun geniş bir yetenek yelpazesine sahip olduğunu gösteren bir performans sergilemesine olanak sağlamıştır. Ayrıca aynı yıl Greta Gerwig'in yönettiği "Little Women" filmindeki Amy March rolüyle de dikkat çekmiş ve En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu dalında bir Akademi Ödülü adaylığı elde etmiştir. Florence Pugh oynadığı filmlerden bazıları şu şekilde sıralanmıştır:

Lady Macbeth (2016): Pugh, başrolü canlandırdığı bu dram filmiyle büyük bir çıkış yapmıştır. Film, Rus yazar Nikolai Leskov'un bir öyküsünden uyarlanmıştır. Ünlü oyuncu genç bir kadın olan Katherine'i canlandırır. Katherine, evlendiği yaşlı ve otoriter kocasıyla sıkı bir ilişki içindeyken tutkulu bir aşk yaşamaya başlar. Performansı, eleştirmenlerden övgü almış ve Pugh'un yeteneğini gözler önüne sermiştir.

Little Women (2019): Greta Gerwig'in yönettiği bu filmde Pugh, Amy March karakterini oynamaktadır. Film, Louisa May Alcott'un klasik romanından uyarlanmıştır. Amy, dört kız kardeşin arasında yer alan ve sanatçı olma hayalleri olan genç bir kadındır. Pugh, Amy'nin büyüme sürecini ve içsel dönüşümünü başarılı bir şekilde yansıtarak dikkat çekmiştir.

Midsommar (2019): Korku-drama türündeki bu filmde Pugh, Dani karakterini canlandırır. Film, sevgilisiyle İsveç'teki geleneksel bir yaz festivaline katılan genç bir kadının hikayesini anlatır. Dani, aşırı duygusal ve travmatik bir dönemden geçerken kendini bir pagan tarikatının içinde bulur. Pugh, Dani'nin iç çatışmalarını ve kırılganlığını büyük bir hassasiyetle canlandırarak etkileyici bir performans sergiler. Florence Pugh en iyi filmleri arasında yer almaktadır.

Fighting with My Family (2019): Bu biyografik spor komedisi, Pugh'un profesyonel güreşçi Saraya-Jade Bevis olarak bilinen Paige'i oynadığı bir filmidir. Film, Paige'in Britanya'dan WWE (Dünya Güreş Eğlencesi) şampiyonu olma yolculuğunu anlatır. Pugh, karakterin güçlü ve kararlı yanlarını, aynı zamanda içsel kırılganlığını başarıyla yansıtarak izleyicilerin beğenisini kazanmıştır.

Black Widow (2021): Pugh, Marvel Sinematik Evreni'nde (MCU) Natasha Romanoff'un (Black Widow) kız kardeşi Yelena Belova olarak yer almıştır. Film, Natasha Romanoff'un geçmişiyle yüzleşmesini ve ailesiyle olan bağını keşfetmesini konu alır. Pugh, Yelena Belova'yı eğlenceli ve duygusal bir şekilde canlandırarak dikkat çekmiştir. Sinemaseverlere göre en iyi Florence Pugh filmlerinden

The Outlaw King (2018): Elizabeth de Burgh, İskoçya kralı Robert The Bruce'un eşi olarak bilinir. Film, İskoçya'nın bağımsızlığı için mücadele eden Robert The Bruce'un hikayesini anlatır. Elizabeth, kocasının yanında durarak ona destek olur ve İngiliz hükümetine karşı savaşta önemli bir rol oynar.

Florence Pugh, çeşitli türlerdeki filmlerde etkileyici performanslar sergileyen bir aktris olarak tanınır. Sinematik becerileri, karakterlere derinlik katabilme yeteneği ve güçlü oyunculuğuyla dikkat çeker. Genç yaşına rağmen yetenekli ve çeşitli roller üstlenme cesaretine sahip olan Pugh, gelecekteki projeleriyle de sinema dünyasında önemli bir yer edinmeye devam etmektedir. Florence Pugh son filmi ise A Good Person şeklindedir.