AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi en çok araştırılan konu başlıkları arasında yerini koruyor. Ülke genelinde yaşanan irili ufaklı tüm sarsıntılara ilişkin veriler anlık olarak listeye yansıyor. Son dakika deprem verileri ile merkez üssü, büyüklük ve derinlik bilgileri paylaşılıyor. Son olarak meydana gelen Antalya ve Kütahya depremleri ile ilgili gelişmeler 29 Temmuz Salı bugün deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde soruları ile takip ediliyor. İşte, 29 Temmuz 2025 AFAD ve Kandilli son depremler sorgulama ekranı…