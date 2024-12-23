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        Haberler Bilgi Gündem En son depremler listesi 23 Aralık 2024: Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri

        Muğla'da deprem meydana geldi! 23 Aralık 2024 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

        Son depremler listesi 23 Aralık Pazartesi günü verileri araştırılıyor. Yıkıcı depremler konusunda uzun bir geçmişe sahip olan Türkiye, aktif tektonik hareketlerin güçlü olduğu bir sahada yer alıyor. Bu sebeple son dakika deprem haberleri yakından takip ediliyor. Son verilere göre Muğla'da deprem oldu. Muğla depremi nerede, kaç büyüklüğünde ve ne zaman meydana geldi soruları 23 Aralık 2024 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile yanıt buldu. İşte detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.12.2024 - 07:37 Güncelleme: 23.12.2024 - 07:37
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        Türkiye ve komşuları tarih boyunca en büyük depremlerin yaşandığı bölgelerin başında geliyor. Kuzey Anadolu, Doğu Anadolu ve Batı Anadolu fay hatları birçok ili etkiliyor. Türkiye Diri Fay Haritası’nda gösterilen diri fayların her birinin 5,5 ve daha büyük depremler üretebilecek kaynak zonlar olduğu belirtiliyor. Bu sebeple AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri yakından takip ediliyor. Son verilere göre, Muğla’da deprem meydana geldi. İşte, 23 Aralık 2024 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi sorgulama…

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        MUĞLA’DA DEPREM!

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan verilere göre, saat 05:20’de Muğla’nın Menteşe ilçesinde deprem meydana geldi.

        2.7 büyüklüğündeki sarsıntı, yerin 14.62 kilometre derinliğinde kaydedildi.

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        ERZURUM DEPREM İLE SALLANDI

        AFAD’ın internet sitesinde yer alan verilere göre, saat 01:24’te Erzurum ili Köprüköy ilçesinde deprem meydana geldi.

        Büyüklüğü 2.8 olarak ölçülen sarsıntın derinliği ise 24.68 kilometre olarak kayıtlara geçti.

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        DEPREM Mİ OLDU, NEREDE VE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

        Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

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        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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