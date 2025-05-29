Son depremler listesi 29 Mayıs Perşembe: AFAD ve Kandilli ile az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?
Türkiye'de meydana gelen tüm depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından kayıt altına alıyor. Yaşadıkları bölgede sarsıntı hissedenler son dakika deprem haberlerini yakından takip ediyor. 29 Mayıs 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile bugün meydana gelen depremlerin büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi bilgilere ulaşabilirsiniz. Peki, az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?
Deprem ülkesi olan ülkemizde gün içerisinde irili ufaklı birçok deprem meydana geliyor. Yaşanan sarsıntılara ilişkin detaylar AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin resmi siteleri üzerinden paylaşılıyor. AFAD verilerine göre Ege Denizi'nde 3.5 büyüklüğünde deprem oldu. Peki, az önce deprem mi oldu, en son deprem nerede oldu, kaç büyüklüğünde? İşte, 29 Mayıs 2025 AFAD ve Kandilli son depremler listesi…
EGE DENİZİ'NDE DEPREM
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinden paylaşılan verilere göre, saat 13:02’de merkez üssü Ege Denizi olan bir deprem kaydedildi.
3.5 büyüklüğündeki sarsıntı, 24.71 kilometre derinlikte gerçekleşti.
MALATYA DEPREM İLE SALLANDI
AFAD tarafından paylaşılan verilere göre, saat 04:15’te Malatya’nın Kale ilçesinde deprem meydana geldi.
2.8 büyüklüğündeki deprem, yerin 9.84 kilometre derinliğinde kaydedildi.
29 MAYIS 2025 SON DEPREMLER (2,5 VE ÜZERİ BÜYÜKLÜK)
2025-05-29 13:39:46 38.49778 39.46639 7.0 ML 2.8 Hazar Gölü - [02.72 km] Maden (Elazığ)
2025-05-29 13:02:11 35.80833 26.02528 24.71 MW 3.5 Ege Denizi
2025-05-29 10:34:27 37.44083 37.16444 5.75 ML 2.8 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
2025-05-29 07:04:37 38.50889 39.48944 8.52 ML 2.7 Hazar Gölü - [01.79 km] Maden (Elazığ)
2025-05-29 06:45:11 35.67639 25.92028 7.06 ML 2.5 Ege Denizi
2025-05-29 04:15:22 38.35583 38.78111 9.84 ML 2.8 Kale (Malatya)
DEPREM Mİ OLDU, NEREDE VE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?
Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.