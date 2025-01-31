Endometriozis uyarısı! 10 kadından birinde görülüyor

Dünyada ve Türkiye’de birçok kadını etkileyen endometriozise ilişkin bilgi veren uzmanlar, “Halk arasında çikolata kisti diye bilinen endometriozis, her 10 kadından birinde görülüyor. Hastanın sürekli geçmeyen pelvik bir ağrısı var ve nedeni bulunamıyor, bu kişilerin çoğunda endometriozis görülebiliyor. Kısırlık yapabilir, özellikle kısırlık şikayetiyle gelen hastalara baktığımızda yüzde 50’sinde endometriozisi görebiliyoruz. Şikayetlere rağmen 'Zaten sürekli karnım ağrıyor’ gibi geçiştirilebiliyor, yayılabilir, tedavisi daha zor olacaktır” diyerek uyardı.

Toplumda özellikle üreme çağındaki çok sayıda kadını etkileyen endometriozis, rahim içi dokusunun rahim dışında bulunması olarak ifade edilirken, halk arasında ‘Çikolata kisti’ olarak bilinen kistlere yol açabiliyor.

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İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü Eğitim Sorumlusu Doç. Dr. Nil Atakul ve Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü'nden Op. Dr. Aliye Erdoğan kronik kasık ağrısı, ağrılı adet dönemi gibi hastalığın belirtilerinin kimi zaman kişiler tarafından önemsenmeyebildiğini ifade ederek uyarılarda bulundu.

Belirli periyotlarla jinekolojik muayenelerin yaptırılması gerektiğini aktaran Doç. Dr. Nil Atakul, endometriozise ilişkin bilgi vererek sıklıkla adet dönemlerinde ağrı, kronik pelvik ağrı gibi belirtilerle kendini gösteren kronik bir hastalık olduğuna dikkat çekti. Teşhis ve tedavinin erken yapılmasının önem taşıdığını söyledi.

Hastalığın kişinin yaşam kalitesinin düşmesine neden olduğunu ifade eden Doç. Dr. Atakul, tedavinin hastalığın şiddeti, hastanın yaşı, çocuk sahibi olma isteği gibi durumlar değerlendirilerek belirlendiğini aktararak, “Yumurtalıklarda bulunduğu için halk arasında ‘Çikolata kistim var’ deniyor, bu endometriozisin yumurtalıklarda bulunan hali oluyor. Sebebi tam belli olmamakla beraber çeşitli varsayımlar var. Risk faktörleri; çok zayıf olmak, kızıl saçlı olmak, erken adet görmek, geç menopoza girmek, adet sıklığı kısa olan hastalar” diye konuştu.

"KRONİK PELVİK AĞRIYA SEBEP OLABİLİR"

Doç. Dr. Atakul, “Genelde aile hikayesi olabiliyor, polikliniğe gelen genç kızlar adet ağrısıyla gelirler, ‘Adetlerimde ağrım çok fazla oluyor’ şeklinde, orada ilk sorum; ağrı kesici kullanıyor musunuz olur. ‘Kullanıyorum, yine de adet ağrıları geçmiyor’ derse o zaman endometriozisten şüphelenebilirim. Endometrioziste illa çikolata kisti olmasını da görmeyebiliriz. Kronik pelvik ağrıya sebep olabilir, ağrı kesicilere yanıt vermeyen ağrıda kadınların yüzde 50’sinde endometriozis aslında var. İnfertilite yani çocuk sahibi olmasına da engel olabilir. Endometriozis tüplerde de yapışıklık yaparak infertiliteye sebep olabilir, rahim filmi çektiğimizde tüplerde yapışıklık, genişleme gördüğümüzde tüpleri serbestleştirmek gerekiyor. Genelde infertil hastaların yüzde 50’sinde endometriozis var. Ailede hiçbir hikayesi olmayan, annesinde, akrabalarında olmayan bir hastada da olabilir. Her endometriozis çikolata kistine sebep olmaz, rengi çikolata gibi olduğu için çikolata kisti deniyor” dedi.