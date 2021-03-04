Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

AA

Endonezya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Kovid-19 vakası sayısı son 24 saatte 7 bin 264 artışla 1 milyon 361 bin 98’e ulaştı.

Kovid-19’dan yaşamını yitirenlerin sayısı 176 artarak 36 bin 897’ye, iyileşenlerin sayısı da 6 bin 440 artışla 1 milyon 176 bin 356’ya çıktı.

- Malezya

Malezya Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre son 24 saatte 2 bin 63 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, toplam vaka sayısı 307 bin 943’e yükseldi.

Bugün 2 bin 922 kişi daha sağlığına kavuşurken virüsü yenenlerin sayısı 283 bin 629, aktif vakalar ise 23 bin 161 oldu.

Son 24 saatte 5 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirdiği Malezya’da Kovid-19 kaynaklı can kayıpları 1153’e ulaştı.

- Japonya

Japonya’da ise Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 1170 artarak 437 bin 429’a, virüse bağlı can kaybı sayısı 67 artışla 8 bin 156’ya yükseldi.

Son bir günde 31 bin 932 kişiye virüs testi yapılırken, 1440 kişinin taburcu edildiği ülke genelinde 398 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.