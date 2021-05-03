Endonezya’dan Hindistan varyantı açıklaması

Reuters

Endonezya'da ülkede iki kişide görülen varyantlardan birinin Hindistan kaynaklı olduğu ve Endonezya başkenti Cakarta’da görüldüğü aktarıldı. Diğerinin de Güney Afrika Bali’den geldiğini açıkladı.

Endonezya Sağlık Bakanı Budi Gunadi Sadikin sanal toplantıda yaptığı açıklamada ülkede Covid-19’un Hindistan varyantı olan B.1.167 başka bir yetkili tarafından da tasdiklendi.

Hindistan'da çok yüksek kaydedilen vaka sayılarının ardından son 14 gün içinde Hindistan'da bulunan yabancılara vize vermeyi durdurmasına rağmen ülkeden bu açıklama geldi.

Hakkında henüz çok az şey bilinen ve sağlık otoritelerince fikir birliğine varılmamış Hindistan varyantı hakkında Dünya Sağlık Örgütü en az 17 ülkeye yayıldığını aktarmıştı.