Mustafa Şekeroğlu msekeroglu@cyh.com.tr

Endonezyalı oyuncu Raffi Ahmad Nagita Slavina, İstanbul Havalimanı'nda kaybettiği valizi bulup kendisine ulaştıran Türk polisine videoyla teşekkür etti. Videosunu da milyonlarca takipçisiyle paylaştı.

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre, Endonezyalı oyuncu Raffi Ahmad Nagita Slavina İstanbul Havalimanı’nda valizini kaybetti. Bunun üzerine havalimanı polisine başvurdu.

Harekete geçen polis, incelediği kamera görüntülerinde valizi buldu. Bulunan valiz polis tarafından Slavina'ya teslim edildi. Endonezyalı oyuncu, havalimanı polisine teşekkür için çektiği videosunu, sosyal medyada 37 milyon takipçisiyle paylaştı.