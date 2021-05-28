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Enerji ithalatı faturası nisanda yüzde 123.1 arttı

Türkiye'nin enerji ithalatı için ödediği tutar, nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 123.1 artarak 3 milyar 309 milyon 963 bin dolara yükseldi

Enerji ithalatı faturası nisanda yüzde 123,1 arttı
AA

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan geçici dış ticaret istatistiklerine göre, nisanda Türkiye'nin toplam ithalatının tutarı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 61,1 artarak 21 milyar 844 milyon 456 bin dolar oldu.

Bunun 3 milyar 309 milyon 963 bin dolarlık kısmını enerji ithalatı olarak özetlenen "mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler, bitümenli maddeler, mineral mumlar" oluşturdu. 

Geçen yılın nisan ayında bu rakam 1 milyar 483 milyon 370 bin dolar olarak kayıtlara geçmişti. Böylece, temel olarak söz konusu dönemde sanayi üretimindeki artışla birlikte ekonomik aktivitelerdeki canlanma ülkenin enerji ithalatı faturasını yüzde 123,1 artırmış oldu.

Öte yandan, nisanda geçen yılın aynı ayına göre ham petrol ithalatı yüzde 9 artarak 2 milyon 564 bin 5 tona yükseldi.

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