AA muhabirinin YEKA RES-2 ihale şartnamesinden derlediği bilgilere göre, son başvuru tarihi 7 Mart 2019 olarak belirlenen yarışmalar 4 ayrı bölge için düzenlenecek.

Balıkesir, Çanakkale, Aydın ve Muğla'da 250'şer megavatlık rüzgar enerjisi santrali kurulması amaçlanan YEKA RES-2 ihalelerine şirketler konsorsiyum olarak girebileceği gibi yabancı şirketler için de Türk ortak şartı aranmayacak.

Aynı şirket bölgelerin tümü için başvuruda bulunabilecek. Şirketlerin mali yeterliliğinin, son 3 yıllık satış gelirlerinin 150 milyon lira ve üzeri veya 2018 yıl sonu itibarıyla aktif büyüklüklerinin 45 milyon lira ve üzerinde olması gerekiyor.

TÜRBİNLERDE YÜZDE 55 YERLİLİK

Proje "yerli malı kullanım karşılığı" şeklinde tahsis edileceği için türbin fabrikası şartı aranmayacak, ama kurulacak santralde kullanılan türbinlerin yerlilik oranı yüzde 55 olacak.

Yatırım değeri bir milyar doları bulan santrallerde kullanılacak her bir türbinin kapasitesi en az 3 megavat veya üzerinde olacak, YEKA RES-1 projesine göre daha büyük kapasiteli ve verimli türbinler kullanılması sağlanacak.

Projenin kurulum ve yan sanayilerdeki imalat kapsamında dolaylı olarak yaklaşık 3 bin kişilik istihdam yaratması bekleniyor.

İLK ELEKTRİK ÜRETİMİ 60 AY İÇİNDE

YEKA RES-2 kapsamında seçilen bölgeler "yüksek rüzgar sınıfı" (class 1 ve class 2) bölgeleri arasında yer alırken, 250'şer megavat için 4 ayrı ihale gerçekleştirileceği için büyük yatırımcının yanı sıra orta ölçekli yatırımcıların da ihalelere katılmasıyla çeşitlilik sağlanacak.

Böylece, söz konusu projelerin hem daha hızlı hayata geçirilmesi hem de daha kolay finanse edilmesi amaçlanıyor.

Tavan fiyatı kilovatsaat başına 5,5 dolar/centten açılacak ihaleleri kazanan şirket veya şirketler için lisans süresi 49 yıl geçerli olacak. İmzalanacak elektrik satış anlaşması kapsamında 15 yıl boyunca üretilecek enerji, ihalede ortaya çıkan fiyatlar üzerinden devlete satılacak.

Kazanan firma veya firmaların ilk 24 ay içinde ön lisans başvurusu yapması ve takip eden en fazla 36 ay içinde elektrik üretiminine başlaması gerekecek. Böylece, en fazla 60 ayın sonunda bu bölgelerdeki rüzgar enerjisi santrallerinde ilk elektrik üretimi gerçekleşecek.

Kurulacak toplam bin megavatlık santraller tam kapasite devreye girdiğinde yılda 3,4 milyar kilovatsaat elektrik üreterek, Türkiye'nin 2017 sonu itibarıyla 294,5 milyar kilovatsaat olan elektrik tüketiminin yaklaşık 1,1'ini karşılayabilecek.

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