Adana'nın merkez Yüreğir ilçesine bağlı Yeşilbağlar Mahallesi'nde 15 gün önce meydana gelen olayda, iddiaya göre, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından Huriye ve Mustafa Çava çiftçinin 8 çocuğundan birisi olan zihinsel ve bedensel engelli Enes'in tekerlekli sandalyesi çalındı.

Tek sosyal aktivitesi tekerlekli sandalyesiyle gezmek olan Enes, günlerdir sokaklarda emekleyerek vaktini geçirmeye başladı. Konuşamayan Enes, yeniden tekerlekli sandalyesine kavuşmayı bekliyor.

Anne Huriye Çava, "Oğlumun tekerlekli sandalyesi çalındı. Benim okuma, yazmam yok. Babaları bizi terk etti gitti. Hiçbir yere gidip başvuru yapmadım. Oğlum çok üzülüyor. Tekerlekli sandalyesini geri istiyor, sokaklarda emekleyerek geziyor. Mahalleli de görünce üzülüyor" diye konuştu.

Tek hayalinin evladının yeniden tekerlekli sandalyesine kavuşması olduğunu belirten anne Çava, "Oğlum konuşamıyor ama çalan kişileri görmüş. ‘Çocuk çaldı' deyip duruyor. Tekerlekli sandalyesine kavuşmasını istiyorum" ifadelerini kullandı.

AKÜLÜ SANDALYE HEDİYE EDİLDİ

Öte yandan, AK Parti İl Başkanlığı Sosyal Politikalar Birimi, merkez Yüreğir ilçesinde ikamet eden zihinsel ve bedensel engelli Enes Çava'nın tekerlekli sandalyesinin çalındığına ilişkin sosyal medyada yer alan paylaşımların ardından çalışma başlattı. Çalışma kapsamında temin edilen akülü tekerlekli sandalye, partililer tarafından Çava'ya ulaştırıldı.