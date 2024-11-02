Enflasyon oranlarına ilişkin yaşanan son dakika gelişmeleri, emekli ve memurlar tarafından yakından takip ediliyor. Bilindiği gibi emekli ve memur maaşı büyük oranda 6 aylık enflasyon farkına göre belirlenmektedir. Her ay olduğu gibi bu ayda enflasyon rakamları Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak. Peki, Enflasyon rakamları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte detaylar...