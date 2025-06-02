Enflasyon oranlarına ilişkin yaşanan son dakika gelişmeleri, emekli ve memurlar tarafından yakından takip ediliyor. Bilindiği gibi emekli ve memur maaşı büyük oranda 6 aylık enflasyon farkına göre belirlenmektedir. Mayıs ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından memur ve emekli zammına ilişkin 5 aylık enflasyon farkı netlik kazanmış olacak. Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 29,98 iken, bu anket döneminde yüzde 30,35 oldu. Peki, "Enflasyon rakamları ne zaman, saat kaçta açıklanacak, enflasyon beklentisi nedir?" İşte detaylar...