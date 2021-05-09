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HaberlerSağlıkEngelleri aştı, duyamamasına rağmen konuştu
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Engellere takılıp kalmadı, duyamamasına rağmen konuştu

Hayat Yeniden Sıra Dışı Vakalar programının bu haftaki konuğu, 38 yaşında doğuştan işitme engelli Behiye Burçak Yüksel’di. Bir yaşından beri işitme cihazı kullanmaya mecbur kalan Yüksel, duyamasa da engellere takılıp kalmadan dudak okuyarak konuşmayı başardığı o azim dolu hikayeyi izleyenlerle paylaştı. Kendisiyle aynı kaderi paylaşan bebeğinin de işitme engelli doğması ve koklear implant ameliyatıyla işitme engeline çare bulunmasıyla ameliyat olmaya karar verdiğini anlattı. Bebeğini duyabilmenin mutluluğunu yaşadığı o umut dolu anlar ise izleyenlerin yüzünde tebessüm oluşturdu

Engelleri aştı, duyamamasına rağmen konuştu
Engelleri aştı, duyamamasına rağmen konuştu
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HABERTURK.COM

Burçak’ın doğduğu gün nefes alamamasıyla birlikte zorlu hikayenin başladığını anlatan annesi Hülya Akgül, kızına üç kere hortum soktuklarını ve ağlayarak nefes almaya başladığını anlattı.

Doğum zamanı yaşanan sağlık sorununun ardından devamlı kızını kontrol ettiği halde 8 ay boyunca hiçbir şey fark etmediğini de ifade etti. 8 aylık olduğunda kızının grip olması ve ona seslendiği halde cevap vermemesi üzerine hastanenin yolunu tuttuğunu, yapılan muayenenin ardından kızında işitme kaybı olduğunu öğrendiğini de dile getirdi.

“KIZIM ÇOK İYİ DUDAK OKUYOR”

Kimi zaman sınıf annesi kimi zaman okul aile birliği başkanı olan ve kızını eğitim hayatı boyunca bir an olsun yalnız bırakmayan anne Hülya Akgül, kızını adeta bir öğretmen gibi eğittiği o anları izleyenlerle paylaştı. İşaret diliyle kendisinden bir şey istediği zaman vermediğini, konuşarak kızını devamlı düzelttiğini anlatan anne; kızının çok iyi dudak okuduğunu belirtti. İlkokula başlayacağı sırada evlerine bir mektup geldiğini; normal okula gidemez diye bir yazı almalarının istenmesi üzerine İkbaliye Okulu’na gittiğini anlattı. Kızını normal bir okulda okutabilmek için devamlı araştırma yaptığını ve prosedür gereği okulun beş işitme engelli öğrenci alması gerektiğini bildiğini ifade eden anne, kızının sağlıklı bir iletişim kurduğuna okuldaki yetkilileri ikna ederek kaydını oluşturduklarını anlattı.

“ANNESİNİN VERDİĞİ EĞİTİM SAYESİNDE DUYABİLİYOR”

Odyoloji Uzmanı Uzm. Dr. Emel Uğur, Burçak’ın iç kulağının yapısal bozukluğuna rağmen annesinin verdiği eğitim sayesinde dil kazanımının iyi olması, eğitim ve iş hayatında yer alabilmesinin o yılların teknolojisine göre hayal olduğunu anlattı. Ameliyat olmadan bu kadar iyi dil geliştirmiş olmasının aslında hikayenin en güzel yanı olduğuna dikkat çeken Uğur, işitme kaybı olan kişilerin ailelerine bu tablonun umut verdiğinin altını çizdi.

“KULAK FAZLA UYARAN ALIRSA İYİ DİL GELİŞİMİNİ SAĞLANIR”

Programda Kulak Burun Boğaz Uzmanı Doç. Dr. Deniz Tuna Edizer, dil gelişiminin yeterli olabilmesi için gerekli olanları anlattı. Doğumsal işitme kayıplarına 30’lu yaşlarda implant takılmasının normalde mümkün olmadığının altını çizen Edizer, genelde işitsel uyarı almadığı için işitme merkezlerinin gelişmemesi nedeniyle insanların duyamadıklarını belirtti. Kritik yaşın dört olduğunu ifade eden Edizer, “süreç içerisinde kulak ne kadar fazla uyaran alırsa o kadar iyi dil gelişimi olur” dedi.

Doğuştan işitme kayıplarının nedenlerini anlatan Odyoloji Uzmanı Uzm. Dr. Emel Uğur ise genetik faktörler, akraba evlilikleri, annenin hamilelik sürecinde geçirdiği hastalıklar, bebeğin erken doğması, yoğun bakıma girmesi ve sarılık geçirmesinin etkili olduğunu anlattı.

“YA BEBEĞİM DE İŞİTME ENGELLİYSE?”

Pandeminin ilk günlerinde doğum yaptığını anlatan Sönmez, bebeği Deniz’in kendisiyle aynı kaderi paylaşmasından korktuğunu ve korktuğunun başına geldiğini anlattı. Odyoloji Uzmanı Uzm. Dr. Emel Uğur ise süreci, “ilk testlerini hastanede yaptık; bir kulağından yanıt alamadık. Daha sonra oğlunu ileri tetkiklere getirdiğinde tek tarafında işitme kaybı olduğunu ve bir tarafının normal işiten bir kulak olduğunu tespit ettik” açıklamasında bulundu.

“DENİZ BEBEK ARTIK DUYUYOR”

Deniz bebeğe işitme cihazı takarak duymasını sağladıklarını ifade eden Kulak Burun Boğaz Uzmanı Prof. Dr. Murat Topdağ da, total işitme kaybı yaşamadığı için sevindiklerini, işitme cihazı takarak bebeğin işitmesinin normal seviyesine taşındığını anlattı. İşitme cihazının etrafında duyduğu sesleri de normal işitme seviyesine yükseltip iç kulağa öyle gönderdiğini ifade etti.

“BEBEĞİMİN SESİNİ DUYMAK İSTİYORUM”

Bebeğinin iyileşmesinin ardından içinde bir ümit ışığı beliren genç anne, bebeğiyle daha iyi iletişim kurabilmek için koklear implant ameliyatına ikna olduğunu da anlattı. Koklear implant cihazının mekanik enerjiyi elektriksel bir sinyale dönüştürdüğünü ifade eden Kulak Burun Boğaz Uzmanı Doç. Dr. Deniz Tuna Edizer, sinir uyarıldıktan sonra konuşma seslerini beynin ilgili merkezine göndererek oranın gelişmesini sağladığını ve algının ortaya çıktığını dile getirdi.

“DİL KAZANIMI İYİ OLMASAYDI AMELİYAT EDEMEZDİK”

Burçak’ın dil kazanımı iyi düzeyde olmasaydı ameliyat edemezdik diyen Odyoloji Uzmanı Uzm. Odyolog Emel Uğur, beynin dili kazanabilmek ve öğrenebilmek için süreye ihtiyacı olduğuna da dikkat çekti. Burçak’ın dile dair kodlamaları yaptığını, sesi işlemeyi başardığını da anlattı. Dudak okuma açısından ve her kelimenin telaffuzu açısından annesinin çok emek verdiğini, her kelimeyi, her sesi tek tek öğrettiğini, görsel ve işitsel ipucunu vererek Buçak’ın bugünlere gelindiğine de dikkat çekti.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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