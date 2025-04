Engelli işçi çalıştırana 49.150 TL teşvik

İş Kanunu uyarınca, işverenler işçi sayısı 50 ve daha fazla olan özel sektör işyerlerinde yüzde 3 engelli işçiyi uygun işlerde çalıştırmak zorundadır. İşçi sayısının tespitinde belirli süreli ve belirsiz süreli iş sözleşmesi ile çalıştırılan tüm işçiler esas alınır. Kısmi süreli iş sözleşmesiyle çalışanlar, çalışma süreleri dikkate alınarak tam süreli çalışmaya dönüştürülerek hesaplamaya dahil edilir. Aynı il sınırları içinde birden fazla işyeri bulunan işverenin çalıştırmakla yükümlü olduğu engelli işçi sayısı, toplam işçi sayısına göre hesaplanır.

SORULARINIZ İÇİN: akivanc@haberturk.com

İş Kanununa tabi engelli işçiler ile 5378 Sayılı Engelli Kanunu uyarınca ruhsal ve zihinsel engellilere yönelik “korumalı işyerinde” çalışan işçiler için asgari ücret üzerinden hesaplanan sigorta primine ait işveren hisselerinin tamamı Hazine tarafından karşılanır.

İşveren hissesine ait primlerin Hazinece karşılanabilmesi için işverenlerin çalıştırdıkları işçilerle ilgili aylık prim ve hizmet belgelerini yasal süresi içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumuna vermesi ve işçi payına düşen sigorta primi ile Hazinece karşılanmayan işveren primini ödemiş olması gerekir. İşveren tarafından ödenmesi gereken primlerin geç ödenmesi halinde, Hazinece karşılanan prim gecikmesinden kaynaklanan gecikme zammı işverenden tahsil edilir. Prim indiriminden geçici 20’nci madde kapsamındaki banka ve sigorta sandıkları da yararlanır.

REKLAM

Engelli işçi çalıştıran işverenler mevcut asgari ücret üzerinden aylık 4.095,87 TL prim indiriminden yararlanırlar. Asgari ücret temmuz ayında zamlanmazsa ocak ayından beri çalıştırılan işçi için bir yıllık prim teşviki 49.150,44 TL’ye ulaşacak.

Söz konusu prim indirimi, yükümlülüğünü yerine getirdiği halde fazladan engelli işçi çalıştıranlar ile engelli işçi çalıştırmakla yükümlü olmadığı halde engelli işçi çalıştıran işverenlere de sağlanır.

ENGELLİ İŞÇİ ÇALIŞTIRMAMA CEZASI DAHA FAZLA

Engelli işçi çalıştırma yükümlülüğünü yerine getirmeyen işveren hakkında, çalıştırmadığı her bir engelli için her ay 30.081 TL idari para cezası uygulanır. Üç işçi çalıştırmak zorunda olan işveren her ay 90.243 TL ceza ile karşı karşıya kalır.

Bu şekilde kesilen cezalar engellilerin kendi işini kurmaları, engellinin iş bulmasını sağlayacak destek teknolojileri, işe yerleştirilmesi, işe ve işyerine uyumunun sağlanması gibi projelerde kullanılır.