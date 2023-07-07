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        Zonguldak'ta engelli kadın evinde ölü bulundu

        Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Şenköy köyünde engelli kadın evinde ölü bulundu. Kadının ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı

        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07.07.2023 - 15:36
        Engelli kadın evinde ölü bulundu
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        Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Şenköy köyünün Hamzaoğlu Mahallesi'nde yaşayan ve engelli olan Hakime Hamaratlı (47), evinde yakınları tarafından ölü bulundu.

        Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından kadının cansız bedeni Çaycuma Devlet Hastanesi'ne morguna kaldırıldı. Hamaratlı'nın cansız bedeni, kesin ölüm nedeni için ise otopsi yapılmak üzere Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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