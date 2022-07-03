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Haberler Gündem 3. Sayfa Engelli kiracısını kapının önüne koydu!
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İstediği zammı alamayınca engelli kiracısını eşyalarıyla kapının önüne koydu

İstanbul Kağıthane'de 4 çocuklu aile, ev sahibi tarafından istediği kira artışı yapılmadığı gerekçesiyle kapının önüne koyuldu. Kenan Deliktaş, yüzde 80 engelli olan eşi Nihal Deliktaş ve çocukları ile geceyi sokakta geçirdi.

Engelli kiracısını kapının önüne koydu!
Engelli kiracısını kapının önüne koydu
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DHA

Kağıthane'de, Şişli Belediyesi'nden malulen emekli olan Kenan Deliktaş, yüzde 80 engelli olan eşi Nihal Deliktaş ile 4 çocuğu, ev sahibi tarafından istediği kira artışı yapılmadığı gerekçesiyle eşyalarıyla birlikte kapının önüne konuldu. Gözyaşlarını tutamayan Deliktaş ailesi, geceyi sokakta geçirdi.

Malulen emekli olan Kenan Deliktaş, eşi ve dört çocuğu ile birlikte 2 yıldır yaşadıkları Talatpaşa Mahallesi Yaşarlı Caddesi'ndeki evlerinden 2 gün önce ev sahibi tarafından çıkarıldı. 1+1 daire için, Aylık bin lira kira ödeyen Kenan Deliktaş, iddiaya göre artan kiralar nedeniyle bir süredir ev sahibi ile sorun yaşıyordu. Aylık bin lira kira ödediklerini belirten Deliktaş, engelli eşi, 2 kızı ve 2 oğluyla beraber iki gün önce eşyaları ile sokağa atıldı. Oturdukları evin önünde zor şartlar altında yaşamaya çalışan Deliktaş ailesi, komşularının yardımlarıyla yaşamaya çalışıyor.

"NE YAPACAĞIMI BİLMİYORUM"

Şişli Belediyesi'nden malulen emekli olduğunu söyleyen Deliktaş, "Emekli oldum, mecburen askerliğimi ödedim, 18-19 bin lira para ödedim. Malulen emekli oldum. Ayaklarım sakat zaten. Hanım da zaten engelli. Ne yapacağım ne edeceğim bilmiyorum. İki seneyi geçti oturuyorduk. Kirayı düzenli olarak ödüyordum. Elden veriyorduk, bankadan veriyorduk. Bazen gelip kendisi alıyordu. 3-4 sefer elden aldı. Onları da almadım diye göstermiş. Bankadan dekont çıkarmış. 5 aylık kira vermedin, 4 aylık vermedin dedi bana. Çıksın yeğenim gelecek" dedi.

"KİRAYI ARTIRMAMA RAĞMEN EVİ BOŞALTTI"

Kira olarak bin lira ödediklerini belirten Deliktaş, "Bin lira veriyordum. Bin 400 yaptım. En son emlakçı ile parayı gönderdim. Kabul etmedi. Ya evden çıksın ya da bana diyor ki her altı ayda 500 lira zam yapacak. Bin 500 lira kira vereceksin, 6 ay sonra 2 bin lira, altı ay sonra 2 bin 500 yapacaksın. Bu nedir ya" diye konuştu.

"AYAĞIM SAKAT OLDUĞU İÇİN MAHKEMEYE GİDEMEDİM"

Ev sahibinin kendilerini mahkemeye verdiğini vurgulayan Kenan Deliktaş, "Mahkemeye çağırdılar beni, bir sefer. Ben gidemedim ayaklarım sakat olduğu için. Ne de olsa bir mahkeme daha olur dedim. Ama adam paralı adam, zengin adam. Adam iki tane avukat tutmuş. Bir celsede ondan yana, sonra geldiler çıkın diye. Biz de anlamıyoruz. Okuma yazmamız fazla yok. Mahkemenin gönderdiği kağıtta bilmem sulh diyor, bilmem ne diyor. Onlardan da anlamıyoruz. Onu da anlamadık. Geldiler 2 gün önce. Apar topar yığdılar, anahtarı değiştirdiler. Kapıyı değiştirdiler, pencereyi değiştirdiler. Çektiler gittiler, bizi böyle bıraktılar" şeklinde konuştu.

"BEN ONLARI ALLAHA HAVALE ETTİM"

Sabah saatlerinde mahkeme kararıyla evlerinin apar topar boşaltıldığını ifade eden Kenan Deliktaş, "Ben şaşırıyorum. Bu insanları böyle attı gitti. Bu şekilde sel sefil bıraktı. Sen akşam nasıl yatağında uyuyorsun çocuklarınla kardeşim. Ben onları Allaha havale ettim. Hayırsever bir insan el uzatırsa. Kiralık dairem var kardeşim, 'bir buçuk iki lira ver' derse. Bir buçuk iki lirayı verebilirim. Otururum, elektrik, suyumu doğalgazımı öderim. Çocuğun biri okuyordu zaten, onu okuldan aldım mecburen. Bir tanesi 16 yaşında işe sokacağım mecburen" diye konuştu.

DELİKTAŞ AİLESİ UZANACAK BİR YARDIM ELİNİ BEKLİYOR

Zor şartlar altında yaşadıklarını belirten Deliktaş, yardıma ihtiyaçlarının olduğunu belirterek, "Sabaha kadar ağladım. Allahım dedim ben ne günah işledim. Hadi ben neyse, bunların ne günahı var dedim. Bunun da kimsesi yok. Gariban biri. Babası falan hepsi vefat etti. Kardeşi vardı vefat etti. Bir kardeşi vardı vefat etti. Bir annesi var, o da Bolu'da yaşıyor, hastalıklı. Bir abisi var bakıyor ona. Onlar da ayrı perişan. Bunların ne suçu vardı. Bu kadının suçu benimle evlenmek mi? Bilmiyorum yani. Düşünüyorum, düşünüyorum kafayı yiyeceğim en sonunda. Hiçbir şey olmaz benden" dedi.

EŞYALARI ÇALINMASIN DİYE UYKU UYUMUYORLAR

Zor şartlar altında iki bina arasındaki boşlukta kalan Deliktaş ailesi, iki gündür uykuya hasret umutla bekleyişini sürdürüyor. Nihal Deliktaş, yardıma ihtiyaçları olduğunu vurgulayarak, Hiç uyumadık. Saatlerdir ayaktayız, 48 saat olacak. Uyku yüzü görmedik, pinekliyoruz. Bir ses duyuyoruz kalkıyoruz. Gece hırsızlar geziyordu saat 03.00'te. Hırsızlar cirit atıyor burada. Televizyonu çalmaya çalışıyor, bilmem neyi almaya çalışıyor. Ben garibanım Allah vurmuş zaten bana ifadelerini kullandı.

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