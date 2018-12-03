Her şeyden habersiz arkadaşlarıyla oynadı

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Edinilen bilgiye göre olay, merkez Seyhan ilçesi Tellidere Mahallesi’nde bir apartmanın 4. katında meydana geldi. Bir meslek lisesinde edebiyat öğretmeni olarak görev yapan Z.E. (39),“Veli toplantısına gideceğim” diyerek zihinsel engelli oğlunu kız kardeşinin evine bıraktıktan sonra kendi evine döndü.
İHA'nın haberine göre, resmi nikahı olmadan birlikte yaşadığı eşi H.K.’nin, resmi nikahlı eşiyle yurt dışına çıktığını öğrendiği ve çeşitli borçları olduğu için bunalıma girdiği iddia edilen Z.E., "Oğluma iyi bakın, bunu yapmak zorundaydım" yazılı not bıraktıktan sonra nota "kredi kartı şifrelerini" de yazıp çamaşır suyu ve tuz ruhunu karıştırıp içerek intihar etti.
Z.E.’nin veli toplantısına gitmemesi üzerine iş arkadaşları durumu Z.E.’nin yakınlarına bildirdi. Eve gelen yakınları, kapının açılmaması üzerine durumu polis ekiplerine haber verdi. Kapının çilingir yardımıyla açılması üzerine, yakınları, Z.E.’nin cansız bedeniyle karşılaştı. Sağlık ekipleri, Z.E.’nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekipleri de eve gelerek incelemede bulundu. Bu sırada Z.E.’nin zihinsel ve bedensel engelli oğlu S. de apartmanın otoparkında her şeyden habersiz arkadaşlarıyla oyun oynayıp sohbet etti. Çocuk, intihar eden annesinin olayını araştırmak üzere apartmana gelen olay yeri inceleme polislerini şaşkın gözlerle her şeyden habersiz izledi. İntihar eden öğretmenin yakınları ise çocuğa sarılarak ağladı.
Kadının cesedi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı.
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