Kimi yürüyemiyor kimi de yatağa mahkum... Hepsi desteğe muhtaç. Evde bakım parası, vergi muafiyeti, maluliyet aylığı, engelli kadrosunda istihdam. Bu destekler için engelli raporu almak ve belirli tarihlerde bu raporu yenilemek gerekiyor. Engelliler için en hayati sorun bu raporlar... Hayatlarını kolaylaştıran tek şey engelli raporu. O raporu da yenilemek zorundalar. Ancak o raporu alırken hiç beklemedikleri sonuçlar çıkabiliyor. Çünkü sağlık durumları değişmediği halde engel oranları düşüyor. Böyle olunca da hak kaybına uğruyorlar. Peki sağlıklarında iyileşme ya da düzelme olmadığı halde engel oranları neye göre değişiyor ya da düşüyor?
"HEYETLERİN HESAPLARI TUTARSIZ"
Habertürk, engelliler için kangren haline gelen sorunun yanıtını araştırdı. Habertürk'ten Öznur Karslı'nın haberine göre; Hazal 3 yaşında, tam 5 makineyle yaşayan bir SMA hastası... Omurilik felçli Umut Yılmaz 27 yaşında. ikisi de ağır engelli... Engelli raporlarını, farklı branşlardaki hekimlerden oluşan sağlık kurulu heyeti veriyor. Uzmanlara göre; bu heyetlerin hesapları tutarsız.
Türkiye Sakatlar Derneği Başkanı Şükrü Boyraz, engel oranı belirlenirken ortaya çıkan duruma şu sözlerle tepki gösteriyor: “Kişinin doğuştan ayağı yok, doğuştan gözü yok, ya da sonradan kaybediyor. Yani bu ayak o zaman yüzde 60’dı da şimdi neden yüzde 38 oldu. Bu ayak çıktı mı? Uzadı mı?
"ENGEL RAPORLARININ HASTANEDEN HASTANEYE DEĞİŞMESİ KABUL EDİLEMEZ"
Profesör Sinan Adıyaman ise engel raporlarının hastaneden hastaneye değişmesinin kabul edilemez bir durum olduğu görüşünde ve “Her hekim aynı engel oranını farklı değerlendiriyor. Oysa bunun bir standartı var” diyor.
Sinan Adıyaman’ın sözünü ettiği engelli raporları Baltazar formülü adı verilen matematik hesaplama ile yapılıyor. Sağlık Bakanlığı tarafından verilen Baltazar formülü cetveline göre; örneğin kişinin ayağı diz altından kesikse ya da bir gözü görmüyor ya da vücudunun belirli bir bölümünü kullanamıyorsa ona göre puanlama yapılıyor. İşte sorun da tam burada başlıyor. Çünkü uzmanlar Baltazar Formülü’nün doktorlar tarafından doğru uygulanmadığını hatta standart işlemlerin bile farklı yapıldığını öne sürüyor.
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