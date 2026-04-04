ÖTV MUAFİYETİ İLE HANGİ ARAÇLAR ALINABİLECEK?

1 Ocak 2026 tarihi itibariyle Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ve Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV)’den muaf şekilde satın alınabilecek olan otomobillerin motor silindir hacmine bakılmaksızın, Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ve diğer her türlü vergiler dahil bedellerinin 2.873.900 Türk Lirası'nın altında olması ve aracın yüzde 40 yerlilik şartını karşılaması gerekiyor.

En az yüzde 40 yerli olması şartı nedeniyle Togg T10X ve T10F, Fiat Egea Sedan ve Egea Cross, Renault Clio, Megane Sedan ve Duster, Toyota Corolla, Corolla Hybrid ve C-HR, Hyundai i20 ve Bayon alınabiliyor.