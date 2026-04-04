Engellilerin ÖTV'siz araç alımında yeni düzenleme! ÖTV ödemeden kimler, hangi marka araçları alabilir?
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu, engel oranı yüzde 40 ve üzeri olan ortopedik engelli vatandaşlar için ÖTV muafiyetiyle araç satın alma hakkını sağlayan düzenlemeyi kabul etti. Kanuna göre, belirlenen araçlar ilk alımda ve 10 yılda bir defaya mahsus olmak üzere ÖTV'den muaf olacak. Peki, hangi engelliler bu haktan yararlanabilecek ve hangi otomobiller ÖTV'siz alınabilecek? İşte tüm detaylar…
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu, engel oranı yüzde 40 ve üzeri ortopedik engelli vatandaşlar için ÖTV muafiyetli araç alımını mümkün kılan düzenlemeyi onayladı. Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nda yapılan değişiklikle, engel oranı yüzde 40 ve üzerinde olan bireyler, kanun kapsamındaki araçları ilk alımlarında ve 10 yılda bir defaya mahsus olmak üzere ÖTV ödemeden satın alabilecek. Bu kapsamda "ÖTV'siz araç alımından kimler faydalanabilecek, hangi araçlar alınabilecek?" sorularının cevabı haberimizde. İşte tüm ayrıntılar...
ÖTV’SİZ ARAÇ ALIMINDA YENİ DÜZENLEME!
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda, ekonomiye yönelik düzenlemeleri kapsayan Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kapsamında 3 madde daha kabul edildi ve kanuna yeni bir madde eklendi.
Buna göre, Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nda yapılan değişiklik ile, engel oranı yüzde 40 ve üzerinde olup sürücü belgesi alamayacağı kararlaştırılan ortopedik engelli bireyler, Kanun kapsamındaki taşıtları ilk alımlarında, 10 yılda bir defaya mahsus olmak üzere ÖTV muafiyeti ile satın alabilecekler.
BAKAN GÖKTAŞ DUYURDU
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen düzenlemeyle ortopedik engelli vatandaşlar için araç alımında ÖTV muafiyeti kapsamının genişletildiğini duyurdu.
Bakan Göktaş açıklamasında şunları ifade etti:
"Engel oranı yüzde 40 ve üzeri olan, engeli nedeniyle sürücü belgesi alamayacağına karar verilen ortopedik engelli bireylere, kanun kapsamında belirlenen taşıtların ilk alımında 10 yılda bir olmak kaydıyla ÖTV muafiyeti uygulanacak. Engelli kardeşlerimizin hayatını kolaylaştıracak bu düzenlemenin ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum."
KİMLER ÖTV ÖDEMEDEN ARAÇ ALABİLECEK?
Türkiye'de yüzde 90 ve üzeri engellilik oranına sahip bireyler, belirlenen fiyat limitleri dahilinde ÖTV ödemeksizin araç satın alabiliyor. Daha düşük oranlarda ise araçta özel tertibat şartı aranıyor.
ÖTV MUAFİYETİ İLE HANGİ ARAÇLAR ALINABİLECEK?
1 Ocak 2026 tarihi itibariyle Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ve Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV)’den muaf şekilde satın alınabilecek olan otomobillerin motor silindir hacmine bakılmaksızın, Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ve diğer her türlü vergiler dahil bedellerinin 2.873.900 Türk Lirası'nın altında olması ve aracın yüzde 40 yerlilik şartını karşılaması gerekiyor.
En az yüzde 40 yerli olması şartı nedeniyle Togg T10X ve T10F, Fiat Egea Sedan ve Egea Cross, Renault Clio, Megane Sedan ve Duster, Toyota Corolla, Corolla Hybrid ve C-HR, Hyundai i20 ve Bayon alınabiliyor.