3 bölümden oluşan ve toplam 90 dakika süren, yapımcılığını ve yönetmenliğini Engin Altan Düzyatan'ın üstlendiği 'Sen de Fark Et' belgeselinin tanıtımı Feriye'de gerçekleştirildi. Çekimleri 6 farklı ülkede gerçekleştirilen belgeselde, plastik atıkların yolculuğu ve çevreye etkileri takip edilerek, plastik atık tehlikesi konusunda kitlesel farkındalık oluşturmak hedefleniyor.

"SULARIMIZ MİKROPLASTİKLERLE KİRLENİYOR"

Yapımcı, oyuncu ve aktivist Engin Altan Düzyatan ise ilk belgeseli 'Sen de Tanık Ol'da dezavantajlı toplumların temiz suya ulaşamamalarını ele aldığını, 'Sen de Fark Et'de ise modern toplumların sahip oldukları suya nasıl davrandıklarını, sulardaki mikroplastik oranlarını keşfetmek için yola çıktıklarını dile getirdi.

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Engin Altan Düzyatan, su kaynaklarının dünyanın her yerinde mikroplastiklerle kirletildiğine dikkati çekerek, "Uzak Asya'ya gittik. Malezya, Endonezya, Filipinler ve aynı zamanda bu konuda dünyanın en iyi ülkesi Japonya'ya gittik. Orada da en iyiyi gördük. Kamikatsu diye bir kasabada sıfır atığa ulaşmışlar. Çöplerini 65 parçaya ayırıyorlar. Bu belgeselde şunu fark ettik ki maalesef sularımız mikroplastiklerle kirleniyor. Bunun için bireysel olarak harekete geçmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.